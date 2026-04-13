Flick: «Podemos hacer que suceda»

Madrid – Hansi Flick, entrenador del Barcelona, reivindicó este lunes la capacidad de su equipo para remontar dos goles en contra en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, manifestó que no tiene «ninguna duda» sobre el árbitro, Clement Turpin, y remarcó que lo más trascendente es centrarse en el rendimiento, porque, cuando juegan «bien», marcan goles.

«Nosotros creemos que lo podemos hacer, creemos en ello y estamos cien por cien centrados en este partido. Podemos hacer que suceda, que sea posible. ¿Por qué no? Obviamente jugamos contra un Atleti muy fuerte, con buenos jugadores defensivos y ofensivos. Necesitamos un rendimiento tanto defensiva como ofensivamente. Tenemos que aprovechar las oportunidades que tengamos. Es la diferencia entre ellos y nosotros. Este martes va a ser bastante diferente (a la ida) y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible», expresó en rueda de prensa en el Metropolitano, escenario del duelo.

«Nos tenemos que centrar, sobre todo, en un buen rendimiento, no tanto en el resultado, porque cuando jugamos bien es cuando empezamos a marcar goles», trazó el técnico, al que no le preocupa tener que marcar tantos goles para superar eliminatorias, como le ha ocurrido en otros lances pasados de la Liga de Campeones.

«Yo lo que quiero es jugar bien al fútbol. Sabemos que podemos defender mucho mejor. Se trata sobre todo del equipo, no sólo de los defensas o de una línea. Todo el equipo debe estar incluido y muy conectados. Tenemos que defender como una unidad. Es muy importante hacer más pequeños los espacios. Y, cuando tengamos el balón, nuestra forma de jugar al fútbol», apuntó.

Flick destacó el momento de Lamine Yamal: «Ha rendido muy bien durante los últimos partidos. Estoy muy contento con él. Le he dicho que tiene que hacer lo que él hace mejor, el uno contra uno. Pero tenemos que tener distintas opciones que puedan pasar. Tenemos que jugar como un equipo. Eso es lo más importante para este martes. No me importa el aspecto individual. Tenemos jugadores con mucha calidad, pero creo que el equipo es lo más importante. Los partidos se deciden por un momento muchas veces. Esperemos que caiga de nuestro lado».

Para él, más allá de lo estrictamente futbolístico, «la mentalidad y la actitud son muy importantes» para el encuentro de vuelta contra el Atlético. «He podido ver que las conexiones entre el equipo y los aficionados son increíbles. Y ese respeto es por nuestro rendimiento. No es sólo de esta temporada. Tiene un efecto muy positivo para el equipo», repasó.

«Este martes, todas las acciones van a ser importantes. Tenemos que creer, saber que lo podemos lograr y siento que el equipo está en ese camino. Tiene que ver con jugar bien, defender bien y ser valientes en ataque. Tenemos calidad y, en partidos como este con el Atleti, normalmente somos mejores», reivindicó.

Y señaló la importancia de la presión: «Es así porque el Atleti es un equipo muy bueno si no se le presiona y no es fácil defenderlo. Estos partidos se deciden muchas veces por momentos. En el primero, en la ida, fue una tarjeta roja (a Pau Cubarsí), el saque que toca la pelota con la mano (Pubill), es lo que pasó, es lo que hay, pero es fútbol».

Tras sus reclamaciones en el partido de ida, por un posible penalti no señalado por mano de Marc Pubill, el técnico explicó que está «calmado». «No cambia nada. Ya es lo que hay. Es un árbitro (Clement Turpin, designado para el duelo de vuelta) con experiencia, así que no hay ninguna duda», declaró.

El técnico también explicó que Pablo Páez, ‘Gavi’, puede «jugar». «Lo da todo siempre para este club. Siempre sobre el campo se ve, nunca tiene miedo de nada. Ya veremos si sale de titular o no», valoró el técnico, que sí dijo que Fermín López «podría ser titular». EFE