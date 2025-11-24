Flick: «No estoy enfadado con nuestro equipo médico»

Londres.- Hansi Flick, técnico del Barcelona, aseguró este lunes que no está enfadado con el equipo médico del club, pero reconoció que se cometió un error en la recuperación de Raphinha.

El futbolista brasileño, que ya está recuperado de la lesión que le tuvo de baja casi dos meses, jugó diez minutos este fin de semana en el triunfo contra el Athletic Club de Bilbao, pero Flick admitió que se precipitaron en la vuelta del delantero, al que estimaron tres semanas de baja que después fueron más.

«Esto lo leí», confirmó el técnico alemán este lunes en la rueda de prensa en Stamford Bridge previa al partido contra el Chelsea de la Liga de Campeones.

«No estoy enfadado con nuestro equipo médico. Es fantástico, con mucha experiencia, pero lo que puedo decir es que con Raphinha cometimos errores, es normal, es humano, cometemos errores. Todo el mundo cree en todos. El resto es solo ruido», añadió.

Respecto a Raphinha, subrayó que lo importante es que está disponible y que ya decidirán si juega de titular o no. «Estoy muy contento de tenerle de vuelta», aseguró.

El Barcelona contará con la baja de Pedri para el duelo de este martes, en el que si gana acumularía diez puntos que prácticamente sellarían un puesto entre los 24 primeros.

«Siempre nos adaptamos al rival, sabemos lo que queremos hacer, pero también sabemos lo que es necesario para el partido. No salimos a cada partido igual, nos adaptamos siempre», apuntó.

«El Chelsea es uno de los mejores equipos del mundo, tiene grandes jugadores jóvenes, un gran entrenador que le ha dado una identidad, los partidos que he visto ha estado genial. Para nosotros es un gran partido para competir, es la Liga de Campeones. Nunca es fácil. Tenemos que tener fe en nosotros y luchar mañana», destacó.

«Ellos quieren presionar alto, nosotros también. Quieren la pelota, nosotros también. Cuando veías al Barcelona jugar con Pep (Guardiola), todos estaban enamorados de ese equipo, todos se fijaban en ese estilo, en cómo entrenaba», señaló.

«Cuando él fue a Alemania, no diría que le copiaban, pero sí nos fijábamos. Puso a muchos entrenadores en el buen camino, creó una filosofía. Siempre es diferente, porque no puedes copiarlo, pero para mí es el mejor. Enzo (Maresca) tiene razón, muchos entrenadores se fijaron en él», añadió sobre la influencia de Pep Guardiola en Enzo Maresca que comentó el técnico italiano del Chelsea en su rueda de prensa.

Sobre Robert Lewandowski, que aún no ha marcado en la presente edición de la Liga de Campeones, Flick dijo que «después del parón de octubre ha trabajado mucho, ha vuelto en un estado de forma fantástico y lo ha demostrado en cada partido. Ahora necesita marcar goles y tiene el hambre de hacerlo».

La primera visita del Barcelona a Stamford Bridge desde 2018 contará con el aliciente del retorno de Marcus Rahsford a tierras británicas después de su magnífica actuación contra el Newcastle United.

«Mañana decidiremos si juega desde el inicio o empieza en el banquillo. Estoy contento de tenerle en el equipo. Le he seguido durante toda su carrera y estaba impresionado por su calidad, por lo que hace en el área, delante de la portería. Para él también ha sido muy bueno este cambio, vivir en otra ciudad, otra cultura, con un mejor tiempo. Sonríe mucho», afirmó. EFE