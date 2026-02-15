Flick: «Las derrotas suceden de vez en cuando; lo importante es cómo reaccionas»

Sant Joan Despí (Barcelona).– El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha declarado en la víspera de la visita liguera a Montilivi que derrotas como el 4-0 que sufrió el equipo ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey «suceden de vez en cuando», pero que «lo importante es cómo reaccionas» ante ellas.

«Para mí, el Atlético estaba preparado para la batalla. Fue un partido de nivel Champions y nosotros no tuvimos un buena actitud competitiva los primeros 45 minutos, sobre todo en los duelos. Fueron más dinámicos. Quiero ver esto de mi equipo. Hoy me ha gustado lo que he visto en el entrenamiento y debemos trasladarlo al césped mañana», ha afirmado.

En este sentido, Flick ha vuelto a pedir a su equipo «empezar a un buen nivel», no solo este lunes ante el Girona, sino también contra los rivales a los que tenga que enfrentarse de ahora en adelante, algo que, a su entender, no siempre sucede.

«Ahora vienen los partidos importantes: la Champions, la vuelta de las semifinales de la Copa… Será muy importante empezar bien desde el primer segundo. Y luchar hasta el último», ha reflexionado.

Pese a la pólemica arbitral ante el Atlético por el gol anulado por fuera de juego a Pau Cubarsí tras siete minutos de deliberación en la sala VOR y una queja formal del Barcelona a la Real Federación Española de Fútbol, Flick ha preferido no alimentar la polémica recordando que los árbitros «son humanos» y «todos cometemos errores».

«Tenemos que jugar mejor. Tenemos que centrarnos en lo que podemos cambiar; me preocupa poco el resto. Después del partido contra el Atlético, fui al vestuario del árbitro (Martínez Munuera), porque quise saber por qué señaló fuera de juego. Fue una buena conversación en un ambiente más tranquilo y calmado, y ahí se queda. No fue culpa suya que perdiéramos el partido», ha concluido.

Ahora, toca centrarse en mantener el liderato en LaLiga con una victoria en el derbi ante el Girona, «un equipo bien organizado, valiente y que saca bien el balón», ha destacado el técnico alemán, quien ha considerado «importante» que sus jugadores sean «más intensos y más dinámicos» que en otros encuentros.

En Montilivi, Flick ha descartado la presencia de Marcus Rashford, que sigue recuperándose de un golpe en la rodilla, pero ha confirmado el regreso de Raphael Dias ‘Raphinha’.

«Siempre he dicho que es un jugador muy importante para nosotros y que lo echamos de menos cuando no está. Lo vemos en los entrenamientos cómo aumenta la dinámica y la intensidad del equipo. Ya lo he dicho más de una vez: para mí, la temporada pasada fue el mejor jugador del mundo», ha comentado sobre el extremo brasileño.

En la recta final de la recuperación de sus respectivas lesiones están los centrocampista Pedro González ‘Pedri’ y Pablo Paéz Gavira ‘Gavi’, del que ha dicho que le ha «gustado» su evolución en los últimos entrenamientos: «De todas formas, con él tenemos que ir con cuidado. Quizás no estará listo en febrero, pero para marzo yo creo que sí». EFE/ir