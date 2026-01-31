Flick: “Hemos fallado ocasiones, pero hemos hecho un partido fantástico”

Elche (España).- El entrenador del Barcelona, el alemán Hansi Flick, afirmó este sábado, tras la victoria ante el Elche (1-3), que su equipo disputó un partido “fantástico” a pesar de errar numerosas ocasiones de gol.

“Era importante sumar los tres puntos y hemos hecho un muy buen partido”, dijo el alemán, que admitió que la nota negativa fue el escaso acierto de sus futbolistas ante la portería contraria.

“Debemos decidir mejor, porque hemos tenido muchas ocasiones, sobre todo en la primera parte”, incidió el entrenador, que justificó la falta de acierto por la cantidad de partidos que ha disputado su equipo en las últimas semanas.

“Tenemos que hacerlo un poco mejor, pero lo importante es que hemos creado muchas ocasiones”, añadió el técnico, que quedó especialmente satisfecho de la imagen ofrecida por el Barcelona en la primera parte.

Flick tuvo palabras de elogio para su jugador Lamine Yamal, del que comentó que es “importante para el club y el equipo” que esté a un gran nivel.

“Es joven y puede aún mejorar porque tiene mucho potencial. Hoy ha sido muy importante para nosotros, por las ocasiones que crea y los espacios que nos da”, explicó el técnico, que también elogió el trabajo de De Jong.

“En la primera parte no han podido con él en el ‘uno contra uno’ y en la segunda también ha estado a un nivel fantástico”, comentó Flick, que explicó que el cambio de Raphinha tras el descanso estaba pactado.

El alemán también tuvo palabras de elogio hacia el rival, al que agradeció su propuesta futbolística porque “es atractiva para los espectadores”. “Me agrada mucho el estilo y la filosofía del Elche”, concluyó el alemán. EFE/ir