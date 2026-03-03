Flick: «Estamos decepcionados, pero muy orgullosos»

Barcelona – El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha valorado este martes, tras la eliminación en la Copa del Rey ante el Atlético de Marid pese a ganar (3-0) en el Spotify Camp Nou, que los azulgranas se marchan «decepcionados, pero muy orgullosos» por su actuación.

«Estamos decepcionados, pero también muy orgullosos por la actuación de hoy. Ha sido un partido increíble por nuestra parte. Hemos tenido muchas oportunidades de haber marcados más goles. Al final no ha podido ser, pero lo asumimos».

El preparador germano ha comentado que «todo el equipo está convencido de cómo jugar» y hoy todos los futbolistas lo han hecho «fantásticamente», y ha destacado especialmente el rendimiento «increíble» de Pau Cubarsí y Marc Bernal

Flick ha remarcado que le ha gustado «la mentalidad del equipo» y ha valorado que, pese hay que deben ir «paso a paso» en LaLiga y en la Liga de Campeones, si quieren seguir adelante en Europa deberán «hacerlo así», porque «la calidad que hemos visto hoy está ahí».

El técnico del Barcelona ha explicado que Alejandro Balde y Jules Kounde, que se han marchado lesionados, están «fuera de momento» y habrá que esperar a mañana para tener más información, y ha confirmado que Pedro González ‘Pedri’ ha terminado «bien» el partido.

«Estoy muy contento de que no haya pasado nada. Necesitábamos a Pedri en el campo, por eso le he preguntado si podía seguir. Era un riesgo que jugará los 90 minutos, pero tras el partido me ha dicho que estaba bien del isquio. El partido es distinto con él en el campo», ha añadido.

Flick ha celebrado «la bienvenida increíble» de la afición y ha señalado que «se notaba que el equipo estaba muy motivado» por este elemento. «La conexión entre la afición y los jugadores nos va a ayudar a ganar títulos», ha concluido. JS