Flexibilización de nueva metodología de la MCC le da una oportunidad a Honduras para en diciembre

Tegucigalpa – El economista Ismael Zepeda explicó que es gracias a una nueva metodología «más flexible» que Honduras puede tener oportunidad para diciembre de acceder a los fondos de la Cuenta del Desafío del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés) cuando se reúna la junta.

(Leer) Honduras es “elegible” al programa umbral por cambio de metodología de la Cuenta de Milenio

Zepeda destacó cómo la nueva metodología incluye más indicadores, otros evaluadores y también de avanzar en ciertos indicadores con lo que “Honduras estaría prácticamente próximo a ser evaluado si puede cocrear o diseñar un nuevo programa o compacto de los recursos de la Cuenta del Milenio”.

“La nueva metodología Honduras aprueba los nuevos criterios que siguen siendo de una u otra manera similares, es decir, aprobar más de la mitad de los indicadores, que ahora son 22”, dijo al agregar que tiene que ver con un tema de rendición de cuentas.

(Leer) “No engañemos a la población diciendo que ser elegible es una gran magnitud de logro”: Carlos Umaña

Sin embargo, el control de la corrupción sigue siendo el talón de Aquiles, refirió al explicar que con la flexibilidad, este indicador es tomado de manera promedio para hacerlo más técnico.

Aclaró que ante esa aprobación, “no es que Honduras en estos momentos accede directamente a los recursos, sino que sigue en el proceso, que eso es importante, es bueno, es decir, tiene que pasar por otro filtro como la aprobación por la junta directiva, pero es algo positivo”, afirmó.

Para el economista, se debe esperar a diciembre cuando se realice la reunión del directorio para poder continuar y aprobar los fondos de la MCC. VC