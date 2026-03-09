Flamengo vence a Fluminense en los penales y se consagra campeón del Campeonato Carioca

São Paulo – Flamengo venció este domingo en la tanda de penaltis (4-5) al Fluminense en el Maracaná, tras igualar sin goles durante el tiempo reglamentario, y se consagró campeón del Campeonato Carioca.

Con este resultado, Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores, alcanzó su título estatal número 40 y se consolidó como el máximo ganador en la historia de este torneo.

La victoria marcó el estreno en el banquillo rojinegro del técnico portugués Leonardo Jardim, que asumió el cargo apenas el martes pasado, en una semana de alta tensión tras la sorpresiva dimisión de Filipe Luís.

Pese al poco tiempo de trabajo, el entrenador de 51 años logró gestionar la presión de una final y levantar su primer trofeo con el equipo.

En los primeros cinco lanzamientos obligatorios, el once de Luis Zubeldía comenzó con ventaja, gracias al portero tricolor, Fábio, que atajó el disparo de Luiz Araújo.

Sin embargo, el argentino Agustín Rossi mantuvo con vida a su equipo al detener el cobro de Claudio Rodrigues ‘Guga’ Gomes, dejando la serie igualada.

La tanda regular de penales quedó en tablas y los equipos pasaron a la ronda de uno contra uno, que acabó con un penal exitoso de Léo Ortiz y una nueva atajada de Rossi al chutazo de Otávio.

Tras un inicio de año irregular, en el que dejó escapar dos finales (la Supercopa de Brasil con Corinthians y la Recopa Sudamericana contra Lanús), el Flamengo alcanzó con esta victoria su séptimo tricampeonato estatal. EFE