spot_img
Deportes

Flamengo le da a Brasil el vigésimo quinto título de la Copa Libertadores

Por: EFE

Redacción Deportes – Brasil alcanzó este sábado su vigésimo quinto título de Copa Libertadores gracias al triunfo de Flamengo sobre Palmeiras por 0-1, que le significó al equipo rojinegro carioca su cuarta corona.

Ambos equipos protagonizaron hoy en Lima la séptima final entre equipos brasileños en toda la historia de la competición, cinco de ellas en el formato de final a partido único que se implantó desde 2019.

Flamengo sucede en el trono de la Libertadores a otro equipo brasileño, Botafogo, que se impuso en 2024 al Atlético Mineiro.

La cuarta alegría para los rojinegros cariocas

La consagración para el equipo de Río de Janeiro llegó luego de pasar como segundo del grupo C, por debajo de Liga de Quito y por encima del Central Córdoba argentino y el Deportivo Táchira venezolano.

En octavos de final, el equipo dirigido por Filipe Luís eliminó a Internacional de Porto Alegre y en cuartos apeó al Estudiantes de La Plata argentino.

Y en las semifinales apartó del camino a los argentinos de Racing Club.

El 0-1 de este sábado en la capital peruana le dio a los del Ninho do Urubu su cuarta consagración tras las de 1981, 2019 y 2022.

Brasil iguala a Argentina en número de títulos

  En el palmarés por países, con la victoria de Flamengo, Brasil empata a Argentina con 25 títulos discriminados así: Flamengo (4), Palmeiras (3), Sao Paulo (3), Santos (3), Gremio (3), Cruzeiro (2), Internacional (2), Vasco da Gama (1), Corinthians (1), Atlético Mineiro (1), Fluminense (1) y Botafogo (1).

   Argentina queda con igual número de trofeos que los brasileños, mientras que Uruguay es tercero con ocho campeonatos y Paraguay y Colombia empatan con tres.

   El podio de la Copa Libertadores también ha sido ocupado por equipos de Chile (1) y Ecuador (1).

   – Palmarés de campeones:

   AÑO    CAMPEÓN                     SUBCAMPEÓN

   1960   Peñarol (URU)               Olimpia (PAR)

   1961   Peñarol (URU)               Palmeiras (BRA)

   1962   Santos (BRA)                Peñarol (URU)

   1963   Santos (BRA)                Boca Juniors (ARG)

   1964   Independiente (ARG)         Nacional (URU)

   1965   Independiente (ARG)         Peñarol (URU)

   1966   Peñarol (URU)               River Plate (ARG)

   1967   Racing Club (ARG)           Nacional (URU)

   1968   Estudiantes de LP (ARG)     Palmeiras (BRA)

   1969   Estudiantes de LP (ARG)     Nacional (URU)

   1970   Estudiantes de LP (ARG)     Peñarol (URU)

   1971   Nacional (URU)              Estudiantes de LP (ARG)

   1972   Independiente (ARG)         Universitario (PER)

   1973   Independiente (ARG)         Colo Colo (CHI)

   1974   Independiente (ARG)         São Paulo FC (BRA)

   1975   Independiente (ARG)         Unión Española (CHI)

   1976   Cruzeiro (BRA)              River Plate (ARG)

   1977   Boca Juniors (ARG)          Cruzeiro (BRA)

   1978   Boca Juniors (ARG)          Deportivo Cali (COL)

   1979   Olimpia (PAR)               Boca Juniors (ARG)

   1980   Nacional (URU)              Internacional (BRA)

   1981   Flamengo (BRA)              Cobreloa (CHI)

   1982   Peñarol (URU)               Cobreloa (CHI)

   1983   Gremio (BRA)                Peñarol (URU)

   1984   Independiente (ARG)         Grêmio (BRA)

   1985   Argentinos Juniors(ARG)     América (COL)

   1986   River Plate (ARG)           América (COL)

   1987   Peñarol (URU)               América (COL)

   1988   Nacional (URU)              Newell’s Old Boys (ARG)

   1989   Atlético Nacional (COL)     Olimpia (PAR)

   1990   Olimpia (PAR)               Barcelona SC (ECU)

   1991   Colo Colo (CHI)             Olimpia (PAR)

   1992   Sao Paulo (BRA)             Newell’s Old Boys (ARG)

   1993   Sao Paulo (BRA)             Universidad Católica (CHI)

   1994   Vélez Sarsfield (ARG)       São Paulo FC (BRA)

   1995   Gremio (BRA)                Atlético Nacional (COL)

   1996   River Plate (ARG)           América (COL)

   1997   Cruzeiro (BRA)              Sporting Cristal (PER)

   1998   Vasco da Gama (BRA)         Barcelona SC (ECU)

   1999   Palmeiras (BRA)             Deportivo Cali (COL)

   2000   Boca Juniors (ARG)          Palmeiras (BRA)

   2001   Boca Juniors (ARG)          Cruz Azul (MEX)

   2002   Olimpia (PAR)               São Caetano (BRA)

   2003   Boca Juniors (ARG)          Santos FC (BRA)

   2004   Once Caldas (COL)           Boca Juniors (ARG)

   2005   Sao Paulo BRA)              Atlético Paranaense (BRA)

   2006   Internacional (BRA)         São Paulo FC (BRA)

   2007   Boca Juniors (ARG)          Grêmio (BRA)

   2008   Liga de Quito (ECU)         Fluminense (BRA)

   2009   Estudiantes LP (ARG)        Cruzeiro (BRA)

   2010   Internacional (BRA)         Chivas de Guadalajara (MEX)

   2011   Santos (BRA)                Peñarol (URU)

   2012   Corinthians (BRA)           Boca Juniors (ARG)

   2013   Atlético Mineiro (BRA)      Olimpia (PAR)

   2014   San Lorenzo (ARG)           Nacional (PAR)

   2015   River Plate (ARG)           Tigres (MEX)

   2016   Atlético Nacional (COL)     I del Valle (ECU)

   2017   Gremio (BRA)                Lanús (ARG)

   2018   River Plate (ARG)           Boca Juniors (ARG)

   2019   Flamengo (BRA)              River Plate (ARG)

   2020   Palmeiras (BRA)             Santos (BRA)

   2021   Palmeiras (BRA)             Flamengo (BRA)

   2022   Flamengo (BRA)              Athletico Paranaense (BRA)

   2023   Fluminense (BRA)            Boca Juniors (ARG)

   2024   Botafogo (BRA)              Atlético Mineiro (BRA)

   2025   Flamengo (BRA)              Palmeiras (BRA). 

spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024