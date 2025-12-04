spot_img
Deportes

Flamengo conquista su noveno título del Campeonato Brasileño y lo suma a la Libertadores

Por: EFE

Río de Janeiro – Flamengo, que hace solo cuatro días se convirtió en el primer club brasileño en sumar cuatro títulos de la Libertadores, conquistó este miércoles su noveno título de Liga en Brasil con una jornada de antelación al imponerse por 1-0 al Ceará con un gol de Samuel Lino en el Maracaná.

La victoria le permitió al conjunto carioca sumar 78 puntos en la clasificación del Campeonato Brasileño y, a falta de la última jornada, quedó fuera del alcance de Palmeiras (73) y Cruzeiro (69), los únicos que amenazaban su corona y que ahora tendrán que luchar por el segundo lugar.

Con el nuevo título Flamengo se convirtió en el segundo club brasileño en haber conquistado dos veces en una misma temporada los máximos títulos (Campeonato Brasileño y Copa Libertadores), hazaña que consiguió en 2019 y que repitió ahora en 2025.

Los otros clubes del país que han ganado la Libertadores y el Campeonato Brasileño en un mismo año son Santos (en 1962 y 1963) y Botafogo (2024).

La conquista de su noveno título de Liga le permite a Flamengo asumir de forma aislada como el segundo club que más veces ha ganado el torneo nacional; reducir la distancia que lo separa de Palmeiras, que aún lidera con 12 coronas, y superar al Santos, al que dejó en tercer lugar con ocho títulos de Liga.

– Campeones brasileños y número de títulos:

Con 12 títulos: Palmeiras.

Con 9: Flamengo.

Con 8: Santos.

Con 7: Corinthians.

Con 6: São Paulo.

Con 4: Vasco da Gama, Fluminense y Cruzeiro.

Con 3: Botafogo e Internacional.

Con 2: Bahía, Gremio y Atlético Mineiro.

Con 1: Athlético Paranaense, Coritiba, Guaraní y Sport Recife.

.

– Los campeones y subcampeones de Brasil:

.

Año   Campeón        Subcampeón

.

. Copa Brasil:

1959: Bahía          Santos

1960: Palmeiras      Fortaleza

1961: Santos         Bahía

1962: Santos         Botafogo

1963: Santos         Bahía

1964: Santos         Flamengo

1965: Santos         Vasco da Gama

1966: Cruzeiro       Santos

1967: Palmeiras      Náutico

1968: Botafogo       Fortaleza

.

. Torneo Roberto Gomes Pedrosa:

1967: Palmeiras      Gremio

1968: Santos         Vasco da Gama

1969: Palmeiras      Botafogo

1970: Fluminense     Palmeiras

.

. Campeonato Brasileño:

1971: Atl. Mineiro   São Paulo

1972: Palmeiras      Botafogo

1973: Palmeiras      São Paulo

1974: Vasco da Gama  Cruzeiro

1975: Internacional  Cruzeiro

1976: Internacional  Corinthians

1977: São Paulo      Atlético Mineiro

1978: Guaraní        Palmeiras

1979: Internacional  Vasco da Gama

1980: Flamengo       Atlético Mineiro

1981: Gremio         São Paulo

1982: Flamengo       Gremio

1983: Flamengo       Santos

1984: Fluminense     Vasco da Gama

1985: Coritiba       Bangú

1986: São Paulo      Guaraní

1987: Flamengo       Internacional

1987: Sport Recife   Guaraní

1988: Bahía          Internacional

1989: Vasco da Gama  São Paulo

1990: Corinthians    São Paulo

1991: São Paulo      Bragantino

1992: Flamengo       Botafogo

1993: Palmeiras      Vitoria

1994: Palmeiras      Corinthians

1995: Botafogo       Santos

1996: Gremio         Portuguesa

1997: Vasco da Gama  Palmeiras

1998: Corinthians    Atlético Mineiro

1999: Corinthians    Atlético Mineiro

2000: Vasco da Gama  São Caetano

2001: A. Paranaense  São Caetano

2002: Santos         Corinthians

2003: Cruzeiro       Santos

2004: Santos         Athlético Paranaense

2005: Corinthians    Internacional

2006: São Paulo      Internacional

2007: São Paulo      Santos

2008: São Paulo      Gremio

2009: Flamengo       Internacional

2010: Fluminense     Cruzeiro

2011: Corinthians    Vasco da Gama

2012: Fluminense     Atlético Mineiro

2013: Cruzeiro       Gremio

2014: Cruzeiro       Sao Paulo

2015: Corinthians    Atlético Mineiro

2016: Palmeiras      Santos

2017: Corinthians    Palmeiras

2018: Palmeiras      Flamengo

2019: Flamengo       Santos

2020: Flamengo       Internacional

2021: Atl. Mineiro   Flamengo

2022: Palmeiras      Internacional

2023: Palmeiras      Gremio

2024: Botafogo       Palmeiras.

2025: Flamengo       (por definir).

