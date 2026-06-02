Fiscalía pide prisión preventiva para Steve Fajardo y otros exfuncionarios de la municipalidad de San Pedro Sula

San Pedro Sula- El Ministerio Público solicitó auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva para cinco acusados en un caso relacionado con presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos por parte de la Municipalidad de San Pedro Sula.

Los acusados son Steve Adolfo Fajardo, yerno del alcalde Roberto Contreras; Josué David Fajardo, José Antonio Juárez, Luis Enrique Peña y Henry Guzmán Girón.

Tras la fase de conclusiones, el ente acusador del Estado solicitó al juez que se lleve a cabo el juicio y dicte detención preventiva para los exfuncionarios.

En contraste, los equipos de defensa pidieron el sobreseimiento definitivo de sus representados o, en caso de que se dicte auto de formal procesamiento, que se les otorguen medidas distintas a la prisión.

El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, informó que concluyó la audiencia inicial contra los cinco imputados, quienes enfrentan cargos por presuntos delitos de lavado de activos, tráfico de influencias y fraude continuado.

Silva detalló que durante la audiencia se evacuaron 34 medios de prueba presentados por el Ministerio Público, entre ellos 30 pruebas documentales, dos periciales y dos testimoniales. Por su parte, las defensas presentaron 24 medios de prueba documentales.

De acuerdo con la acusación fiscal, el caso está relacionado con la adjudicación de 33 contratos por un monto cercano a los 45 millones de lempiras por parte de la municipalidad sampedrana.

Según el Ministerio Público, la contratación habría ocasionado un perjuicio económico al Estado al presuntamente fragmentarse los contratos para evadir procedimientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado.

El juez que conoce la causa notificará su resolución el próximo 9 de junio a partir de las 10:00 de la mañana. AD