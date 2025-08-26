Fiscalía pide listado oficial a afectados por Koriun

Tegucigalpa – El vocero del Ministerio Público, Yuri Mora, informó este martes, tras una reunión con los representantes de los hondureños estafados por Koriun Inversiones, de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y de la Fiscalía, se solicitó a los afectados proporcionar un listado oficial de las personas y los montos invertidos.

Mora detalló que aunque se especula de muchas cantidades, La Fiscalía no cuenta ni con cantidades ni nombre oficial de las personas afectadas, por lo que se requieren esos datos para avanzar en la investigación.

El portavoz refirió que el monto encontrado en las instalaciones de Koriun supera los 400 millones de lempiras, entre el efectivo localizado, así como las cuentas de banco de la empresa.

Koriun Inversiones inició operaciones hace siete años en San Pedro Sula, pero fue en 2024 cuando ganó notoriedad, especialmente en Choloma, Cortés. Aprovechando el desempleo y la crisis económica, la empresa captó a extrabajadores de maquilas y ciudadanos comunes con promesas de ganancias rápidas.

Fue hasta febrero de 2025, que se encendieron las alarmas cuando la CNBS emitió un comunicado advirtiendo que Koriun no estaba autorizada para captar fondos y que los depósitos no estaban protegidos por el Fondo de Seguros de Depósitos (Fosede). VC