Fiscalía investiga a expresidenciable por presunto desvío de fondos electorales

Tegucigalpa- La directora general de Fiscalía, Alicia Marcela Puerto, confirmó que mantiene abierta una investigación contra un excandidato presidencial por la supuesta falta en rendición de cuentas y un posible desvío de fondos electorales hacia cuentas personales.

Las diligencias se encuentran en una etapa preliminar, por lo que evitó revelar la identidad del político investigado o el partido al que pertenece.

“Hay que esperar que concluya la investigación para así proceder a saber si se cometió delito y qué tipo de delito se cometió”, manifestó la funcionaria.

Como parte de las pesquisas, el Ministerio Público citó a declarar a la comisionada de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), Ivonne Ardón, quien deberá comparecer para brindar información relacionada con el caso.

Puerto, en conversación con el periodista Edgardo Melgar en el programa 30/30, explicó que la investigación sigue varias líneas y que, dependiendo de los hallazgos y de las declaraciones que se obtengan, podrían citarse otras personas en los próximos días.

La Fiscalía busca determinar si existieron irregularidades en el manejo de recursos electorales y si estos hechos constituyen algún delito contemplado en la legislación hondureña. AD