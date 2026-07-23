Fiscalía declara inadmisible recurso presentado por exmiembros de comisión permanente del CN

Tegucigalpa – El Ministerio Público declaró inadmisible un recurso presentado por la diputada Luz Angélica Smith, que figura dentro de un proceso de investigación administrativa, según confirmó la propia legisladora en declaraciones brindadas a medios de comunicación.

– Smith figura en las investigaciones contra presuntas irregularidades que incurrieron los miembros de la Comisión Permanente que encabezó Luis Redondo.

La congresista del Partido Libertad y Refundación (Libre), explicó que el trámite forma parte de un procedimiento administrativo derivado de indagaciones que han sido divulgadas públicamente. En ese contexto, indicó que, como personas señaladas en el proceso, han ejercido su derecho a presentar peticiones conforme a lo establecido en la Constitución de la República, incluyendo recursos de apelación ante el ente acusador.

“Es un proceso administrativo en el cual hemos solicitado que se nos garantice, en nuestra calidad de investigados, el derecho a la defensa y el debido proceso, tal como lo estipulan la Constitución y los convenios internacionales”, manifestó la congresista por Santa Bárbara.

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Posible recurso de amparo

Tras la declaratoria de inadmisibilidad por parte de la Fiscalía, la diputada señaló que aún cuentan con herramientas jurídicas para continuar su defensa. Entre ellas, mencionó la posibilidad de interponer un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, en caso de considerar que se han vulnerado sus derechos fundamentales.

“Cuando se vulnera el derecho a la defensa, se puede acudir ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar tutela. Nuestros representantes legales analizarán las acciones correspondientes”, explicó.

Asimismo, reiteró la disposición de comparecer ante las instancias que correspondan, siempre y cuando se garantice el respeto al debido proceso tanto en el ámbito administrativo como jurisdiccional.

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Niega temor a requerimiento fiscal

Consultada sobre la posibilidad de que el Ministerio Público presente un requerimiento fiscal en su contra, la legisladora aseguró que no existe temor, al sostener que sus actuaciones se apegaron a la ley.

“No tenemos temor, porque nuestras acciones no han sido constitutivas de delito. Actuamos conforme a la Constitución y a la Ley Orgánica del Congreso Nacional”, subrayó.

No obstante, reconoció la existencia de posturas políticas encontradas en torno al caso y advirtió que esperan que las resoluciones se emitan con independencia y objetividad, sin responder a intereses de persecución política.

La diputada de oposición insistió en que continuarán amparándose en el marco constitucional y legal del país para defender su posición frente al proceso en curso. JS