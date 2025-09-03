Fiscalía de EEUU pide 30 años de prisión contra Midence Oquelí

Tegucigalpa/Nueva York – La Fiscalía de Estados Unidos mantiene su petición que el juez otorgue una pena d 30 años de prisión al exdiputado hondureño Midence Oquelí Martínez por cargos penales relacionados al narcotráfico.

Mientras que la defensa de Martínez solicitó una pena de 144 meses, es decir, 12 años de prisión.

Según el escrito de la Fiscalía de 21 páginas, Oquelí fue mucho más que un diputado liberal: fue socio, operador y sicario del cártel «Los Cachiros».

«Lideró comandos armados que transportaron toneladas de cocaína desde pistas clandestinas en Colón hasta la frontera con Guatemala, rumbo a Estados Unidos», dice el escrito de sentencia.

El Gobierno estadounidense asegura que usó su experiencia militar y su cargo político para garantizar la impunidad del cartel y encubrir negocios de lavado de activos.

Martínez es señalado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por los crímenes de: diputado Juan Ramón Martínez, Salvador Regalado, del periodista Nahúm Palacios y su pareja, de un hombre conocido como «Max» y de un sicario rival conocido como «Mantequilla».

Inicialmente fue imputado por tres cargos: (1) conspiración para importar cocaína a EEUU, (2) uso de ametralladoras y artefactos, (3) facilitación para que otros usen la conspiración, pero únicamente aceptó el primer cargo.

Oquelí, quien según la Fiscalía asistió a reuniones con otros narcopolíticos, también aparece como socio testaferro de la empresa Ganaderos, sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). AG