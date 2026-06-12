Fiscalía amplía acusación contra exdirectora del INAMI por supuesta red de contrataciones irregulares

Tegucigalpa – El Ministerio Público (MP), presentó un requerimiento fiscal contra la exdirectora del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), Ninfa Suyapa Flores Castellanos, a quien se le supone responsable de los delitos de fraude y abuso de autoridad por omisión en perjuicio de la administración pública.

El caso también incluye a exfuncionarios y particulares señalados por presuntas irregularidades en procesos de contratación y manejo administrativo dentro de la institución.

Red de contrataciones ficticias y “paracaidistas”, según el MP

El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, explicó que la acusación se sustenta en la supuesta contratación de personas que no habrían cumplido funciones reales dentro del INAMI.

“Valiéndose de su cargo, utilizó como artificio para defraudar al fisco la contratación de cinco empleados ficticios, que al final terminaron siendo como lo que conocemos como paracaidistas”, declaró Mora.

Según el portavoz, entre los señalados figuran familiares y personas cercanas a la exfuncionaria, como su hija, Kritsel Montserrat Pérez Flores, y su padrastro, Carlos Humberto Rivera Mejía, quienes presuntamente no cuentan con registros de contrato, expediente laboral ni marcaje de asistencia.

También mencionó a Lenín Edgardo Coello Martínez, quien habría sido contratado en la planilla como supuesto capacitador sin cumplir requisitos, así como Alejandra Gisselle Ponce Moncada y Eunice Yamileth Perdomo Aguilar, señaladas por vínculos personales con la estructura administrativa.

La acusación del Ministerio Público indica que los hechos están respaldados por expedientes investigativos y auditorías internas que evidencian posibles responsabilidades penales y administrativas dentro de la institución.

De acuerdo con Mora, el requerimiento únicamente solicita la presencia exdirectora Flores, mientras se está a la espera si se procederá contra los otros exfuncionarios implicados en el caso.

Antecedentes del caso en el INAMI

Flores fue destituida de su cargo en junio de 2024 por decisión de la expresidenta Xiomara Castro, tras la muerte de un menor de edad en un centro de atención psicológica que trabajaba bajo las direcciones del INAMI.

En abril de 2026, la exdirectora ya había sido señalada en otro proceso por presunto acoso laboral vertical, en el que se le acusó de ejercer presión y hostigamiento contra dos profesionales del derecho dentro de la institución.

En ese caso, se alegó que la funcionaria habría coaccionado a las víctimas para firmar renuncias, además de presentarse en oficinas acompañada de personas armadas, según la denuncia.

El Ministerio Público reiteró que las investigaciones siguen en desarrollo y que el caso se deriva de supuestas irregularidades administrativas dentro del INAMI, que habrían generado un perjuicio al Estado mediante contrataciones presuntamente fraudulentas. AD