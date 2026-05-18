Fiscalía abre investigación contra excomisión permanente del Congreso Nacional

Tegucigalpa – El Ministerio Público abrió una investigación contra la Comisión Permanente del Congreso Nacional que lideró el expresidente del Poder Legislativo, Luis Redondo (2022-2026).

El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, informó que la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), procedió a citar a los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional para que comparezcan este miércoles ante fiscales de esta dependencia y rindan declaración en el marco de investigaciones relacionadas con presuntas actuaciones ilegales y excesos en el ejercicio de sus funciones.

Entre los citados figura el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo Guifarro, junto a otros integrantes de la Comisión Permanente señalados en las líneas de investigación que desarrolla la Fiscalía por decisiones que presuntamente violentaron los límites y facultades establecidos por la ley, sostuvo.

Agregó que las diligencias abarcan a nueve miembros propietarios y cuatro suplentes de dicha comisión. Algunos continúan ejerciendo funciones como diputados del Congreso Nacional, por lo que el Ministerio Público aplicará el procedimiento especial correspondiente para este tipo de servidores públicos, conforme a la legislación vigente.

Los diputados citados son: Luis Redondo Guifarro, Juan Barahona, Osman Danilo Chávez, Carlos Raudales, Karen Vanessa Martínez, Silvia Ayala y Linda Donaire. Asimismo, se está a la espera de que definan fecha, hora y lugar para rendir declaración los actuales diputados Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Sherly Arriaga y Edgardo Casaña.

Afirmó que las investigaciones de la FETCCOP se centran en decisiones adoptadas por la Comisión Permanente que, de acuerdo con los indicios recabados, habrían sobrepasado las facultades conferidas por la Constitución y las leyes de la República.

Entre los delitos bajo análisis figuran abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y otros ilícitos contra la administración pública, sin descartar nuevas acciones conforme avancen las investigaciones técnicas y fiscales, apuntó. IR