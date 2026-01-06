Fiscal Zelaya saluda 11 años de una diezmada ATIC y se queja de “ataques constantes y presiones externas”

Tegucigalpa – El Fiscal General, Johel Zelaya saludó este martes 06.01.2026. el 11 aniversario de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), al tiempo que se quejó de sufrir “ataques constantes y presiones externas”.

Mediante su red social X, el titular de la Fiscalía hondureña reconoció el trabajo de una debilitada ATIC, que desde que él tomó posesión del cargo prácticamente perdió su protagonismo como brazo investigador del ente acusador del Estado.

[LEER] ¿Eliminar la ATIC?

En este 11 aniversario de fundación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), saludo y reconozco a sus agentes, quienes cumplen una misión patriótica al investigar el delito con profesionalismo e independencia, especialmente en casos sensibles y de alto impacto.… https://t.co/sIAUqE5gkO — Johel Antonio Zelaya Alvarez (@jaza_hn) January 6, 2026

La ATIC comenzó operaciones el 6 de enero de 2015 con el objetivo de resolver casos de alto impacto y con un catálogo moderado de delitos por escudriñar a través de la investigación criminal mediante un equipo de profesionales entusiastas y con los conocimientos en la materia.

Este brazo investigativo tuvo victorias tempranas y encabezó poderosas operaciones contra la criminalidad organizada, el sicariato, maras y pandillas y el narcotráfico. El reconocimiento internacional no se hizo esperar para la ATIC por los golpes certeros a poco tiempo de su creación.

“En este 11 aniversario de fundación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), saludo y reconozco a sus agentes, quienes cumplen una misión patriótica al investigar el delito con profesionalismo e independencia, especialmente en casos sensibles y de alto impacto”, externó.

Zelaya reafirmó el compromiso del MP de garantizar justicia al pueblo hondureño, “incluso frente a ataques constantes y presiones externas, y no permitir la impunidad de grupos que por años han atentado contra las finanzas públicas y el orden democrático del país”.

Finalmente, remató que el trabajo de la ATIC “es fundamental para la justicia, la seguridad y el Estado de derecho en Honduras”.

[LEER] Johel Zelaya merece juicio político: vicepresidenta electa

Este día, la vicepresidenta electa María Antonieta Mejía no descartó realizar un juicio político para el fiscal Johel Zelaya por prestarse a entorpecer el desarrollo del pasado proceso electoral.

A juicio de Mejía, no es lejano que las acciones contra las consejeras del CNE y contra la institucionalidad, generen la posibilidad de que el nuevo Congreso Nacional considere instalar un juicio político contra Johel Zelaya. JS