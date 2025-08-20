Fiscal Zelaya no aceptó que Luis Javier Santos deje la Uferco

Tegucigalpa – El fiscal titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos dijo este miércoles que el fiscal general Johel Zelaya lo “animó” a que siga adelante de esa fiscalía, rechazando así la solicitud de dejar su cargo.

“Yo lo puse a disposición (el cargo), los superiores van a determinar en su momento cuando ponen un sustituto”, dijo al indicar que ha tenido conversaciones con Zelaya, pero que como respuesta “él me animó a que siguiera adelante, enfrente de la Uferco, y por eso estamos aquí”.

(Leer) “He pensado en poner a disposición mi cargo”, no veo claro hacia dónde va la lucha contra la corrupción: Luis Javier Santos

Sin embargo, las situaciones que orillaron a Santos a poner a disposición su cargo siguen. Para el caso mencionó que el caso Red de diputados se presentó el 11 de diciembre de 2017 y no ha pasado de la primera audiencia.

Asimismo, el caso Arca abierta se presentó el 11 de diciembre de 2018 y a la fecha no ha pasado de la segunda audiencia”, además de dos casos que vincula a diputados del Congreso Nacional que siguen archivados en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre otros.

En julio, Santos dijo a Radio Progreso “ahora hemos tenido un retroceso. Lo he analizado y también se lo he puesto en conocimiento a las autoridades: he pensado en poner a disposición mi cargo, porque no veo claro hacia dónde va la lucha contra la corrupción”. VC