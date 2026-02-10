Fiscal Zelaya juramenta a titular de la DLCN, “actúe incluso contra mis allegados”, le ordena

Tegucigalpa – El Fiscal General, Johel Zelaya, juramentó este martes al titular de la Dirección Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), Jaime Quintanilla, a quien le pidió que actuara incluso contra allegados suyos en el caso de ser necesario.

“Si el día de mañana usted considera que un investigado tiene algún vínculo por consanguinidad o afinidad con mi persona, actúe, no me lo informe. No podemos permitir que el crimen organizado nos gane la batalla, vamos a luchar de frente, así como luchamos contra la corrupción”, le dijo Zelaya al nuevo jefe de la DLCN.

Zelaya le advirtió a Quintanilla que si no procede como la ley manda, será destituido en el acto. “El país espera mucho de usted y del Ministerio Público, no defraudemos a Honduras”, pronunció.

El abogado Jaime Quintanilla, nuevo titular de la DLCN.

Promete trabajo comprometida

De su lado, el abogado Quintanilla tras ser juramentado en el cargo destacó que por primera vez se nombra en el cargo a un detective de la institución.

Quintanilla, detective de carrera con 25 años de laborar en la dirección de lucha contra el narcotráfico, se comprometió a fortalecer la lucha contra este flagelo. “La experiencia que hemos adquirido en todo este tiempo no va a ser en vano, conocemos el actuar de las organizaciones criminales y esperamos combatirlas adecuadamente”, dijo.

Desglosó que existen departamentos de Honduras que concitan mucha atención, entre los que mencionó a El Paraíso, Yoro, Colón y Copán.

Recordó que se enfrentan a un crimen organizado con mucha logística, pero que tienen el personal capacitado para contrarrestarlos. JS