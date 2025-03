Fiscal Zelaya emplaza a Nasralla y su esposa para que presenten pruebas y advierte de acusaciones penales

Tegucigalpa – El Fiscal General, Johel Zelaya emplazó este sábado al presidenciable liberal, Salvador Nasralla y a su esposa Iroshka Elvir para que presenten las pruebas de la denuncia que hicieron la tarde del viernes contra miembros del movimiento ‘Juntos por el Cambio’ que postula a Jorge Cálix.

– La cabeza de la Fiscalía recordó que también existe un delito por falsas denuncias.

– El Fiscal General reveló que investigan otro tipo de denuncias interpuestas en sedes fiscales.

“He ordenado a la unidad especial contra delitos electorales que cite, requiera, de manera inmediata al señor Salvador Nasralla, a la diputada Iroshka Elvir y al señor Josué Colindres, que de manera inmediata pongan a disposición del Ministerio Público un celular al cual el precandidato ha hecho alusión y ha exhibido públicamente que con ese teléfono se hicieron grabaciones”, señaló.

Advirtió que si no responden al pedido del MP, entablarán un proceso penal “porque no vamos a permitir que también que se vengan a poner denuncias y no se le siga el curso o se retroceda en ellas. Reitero a estas personas, vamos a requerirlos de manera inmediata y ese teléfono tiene que estar hoy en la Unidad Especial contra Delitos Electorales. Es de público conocimiento hasta el color del teléfono, ya tenemos listos los peritos de la DPI, del Ministerio Público, para poder entrar a ese teléfono”.

Agregó que como autoridades no permitirán que el aparato móvil llegue manipulado.

Asimismo, el fiscal Zelaya dijo que ordenó que se requiera de manera inmediata a Fabiola Abudoj. “Vamos a comenzar por estas denuncias para que sepa el pueblo hondureño que hay un Ministerio Público a sus órdenes. Repito, vamos a recibir las denuncias y las vamos a procesar, recuerden que hay un delito que se llama falsa denuncia que nosotros no vamos a permitir que se venga a denunciar aquí solo por temas políticos”.

El Fiscal General, Johel Zelaya en conferencia de prensa este sábado.

Cada uno de los personajes anteriormente descritos deberán comparecer este sábado en sede fiscal a las 11.30 de la mañana y 2.00 de la tarde, respectivamente.

“Las citaciones se tienen que cumplir hoy, y se están escuchando los esperamos, necesitamos aclarar y darle certidumbre al pueblo hondureño, de aquí depende el futuro de nuestro país”, manifestó.

Prometió que el ente fiscal actuará contra quien sea, sin determinar colores políticos.

Cuestionó que “es reprochable que muchos caciques se han dedicado a hacer fraude en sus lugares y eso no puede seguir sucediendo, van a ir presos, quien sea, de cualquier partido político y quien se preste”. JS