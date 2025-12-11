Fiscal Zelaya dice que no se arrodillará ante políticos y retoma judicialización contra consejera López

Tegucigalpa – El Fiscal General, Johel Antonio Zelaya dijo este jueves que no se arrodillará ante ningún político, al tiempo que defendió la veracidad de tres nuevos audios presentados por el Ministerio Público y que señalan un presunto boitot al proceso electoral.

– El que se arrodilla a un partido político “ese hombre no sirve. Este fiscal los va a combatir, no va a retroceder. Hay que tener carácter para poder enfrentar cualquier petición que no esté dentro del marco de la ley. Con el poder que le da la ley a un Fiscal General, creen que un político se le va a atravesar”, sentenció.

– Hay mucha migración porque las oportunidades se las robaron muchos políticos en confabulación con empresarios, disparó el fiscal.

“Si actuar en los próximos días o en los próximos meses me trae consecuencias ante los políticos, lo asumo con valentía, pero no me les voy a arrodillar a ningún político. La lucha contra la corrupción debe continuar y el pueblo hondureño que me conoce sabe que no vamos a retroceder en esta lucha contra la corrupción”, aseveró.

Reflexionó que “nadie debe de enamorarse de los puestos públicos”.

La cabeza de la Fiscalía hondureña dijo que no teme a un juicio político por sus ejecutorias, “ese es el canto que se tienen quienes se sienten agredidos con las actuaciones del Fiscal General, pero les mando un mensaje: se van a sentir más agredidos”.

El Fiscal General de la República, Johel Zelaya.

Nuevos audios

Dijo que el acceso a los audios por parte del MP lo explicará en su momento si fuera necesario ante un juez competente. “La verdad no ocupa adornarse, la verdad camina sola, ustedes lo saben que la mentira tiene pies cortos, el camino de la mentira es corto. Jamás el Ministerio Público se va a prestar para implantar audios que no son”, acentuó.

“Hablaré con toda honestidad, con los principios que nos crecieron nuestros padres, si esos audios no fueran reales, el Fiscal General no debería seguir en ese despacho, la verdad no hay que adornarla”, aseveró.

Lamentó los ataques “de manera visceral” que recibe por su cargo de Fiscal General, “pero un día el tiempo nos dará la razón y aplaudirán la gestión que está haciendo esta administración”.

El fiscal Zelaya citó que el MP luchó para que hubiera elecciones e igualmente hace lo propio en contra de los corruptos del país.

Puntualizó que “a medida que exista justicia vamos a abrazar los hondureños porque habrá paz”. JS