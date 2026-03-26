Fiscal Reyes Theodore promete combatir impunidad, recuperar institucionalidad y velar que nadie esté encima de la ley

Tegucigalpa – “Estoy asumiendo con alto sentido de responsabilidad y compromiso este digo cargo como Fiscal General de la República”. Esas fueron las primeras palabras de la nueva cabeza de la Fiscalía hondureña, Pablo Reyes Theodore.

– Se equipará el área investigativa, se fortalecerá el área pericial y medicina forense, indicó.

En su primer día como Fiscal General, dijo que trabajará para fortalecer el Estado de derecho y garantizar que la ley se aplique de forma objetiva e imparcial.

“A la ciudadanía en general le expreso que mi gestión estará orientada a combatir la impunidad, proteger a las víctimas y asegurar que ninguna persona se encuentre por encima de la ley”, esbozó.

El primero y segundo a bordo del MP, Pablo Reyes y Marcio Cabañas.

Reyes Theodore se hizo acompañar durante su comparecencia con los diferentes directores que forman parte del MP, con quienes dijo ha mantenido conversaciones con el objetivo de generar propuestas, servir a la sociedad con propuestas prontas y recuperar la institucionalidad del Ministerio público.

Prometió recuperar el valor del recurso humano de la Fiscalía, para que los empleados vuelvan a tener el sentido de pertenencia de la institución.

Reyes Theodore se comprometió a equipar el área investigativa, fortalecer el área pericial y medicina forense del MP.

“Ocupamos equipar el área investigativa, fortalecer el área pericial y medicina forense, para sentirnos orgulloso de lo que es el Ministerio Público y que la sociedad hondureña nuevamente crea en la institución”, manifestó.

Pidió a la ciudadanía que tenga confianza en su gestión porque trabajará para el bienestar de la sociedad.

En la comparecencia también estuvieron presentes: el Fiscal General Adjunto, Marcio Cabañas; el director de fiscales, Juan Carlos Sánchez; el director de la Lucha contra el Narcotráfico, Ramiro Muñoz; el titular de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, Jaime Quintanilla; y el portavoz institucional, Yuri Mora. JS