Fiscal Médina dice que Johel Zelaya sabe quién se robó los L. 88 millones de bóvedas del BCH, “Sinvergüenzas es que son”, afirma

Tegucigalpa – La fiscal Francia Sofía Medina, quien es acusada de sustraer 88 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH), culpó al “fiscal Johel Zelaya y sus secuaces” de estar detrás de esta trama y afirmó: “Sinvergüenzas es que son”.

– Pido que se me haga justicia y que sea imparcial el juicio, expresó Medina.

Medina comparece en juicio oral y público acusada por los delitos de lavado de activos, sustracción, destrucción, ocultación u inutilización de documentos en custodia, uso de información privilegiada, enriquecimiento ilícito y 38 delitos de falsificación documentos públicos.

Cuando llegaba a la sede judicial la mañana de este martes, aseveró ser víctima de un complot por parte de las máximas autoridades de la Fiscalía hondureña e incluso los identificó: “…de Johel Zelaya y todos sus secuaces”.

A la consulta sobre quién se robó el dinero (más de 88 millones de lempiras), respondió: “El Ministerio Público sabe, los fiscales saben”.

Declaró que toda la trama se debe a l implantación de bolsas de dinero, “sinvergüenzas es que son”, reiteró.

Medina señaló que el MP busca proteger a los narcotraficantes y que fue víctima de implantación de bolsas de dinero falso.

Relación de hechos

El Ministerio Público presentó más de 22 medios de pruebas que vinculan a la profesional del derecho de haber retirado 88 millones 600 mil lempiras que el Banco Central de Honduras (BCH) mantenía guardados como evidencias.

De acuerdo a las investigaciones de equipos especiales de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), estos retiros los realizó la fiscal Medina sin haber comunicado a las autoridades superiores del Ministerio Público en los últimos dos años para darles un destino personal.

Es preciso destacar que el Juzgado de Letras de lo Penal en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, suspendió del cargo como fiscal auxiliar del Ministerio Público a la imputada Francia Sofía Medina.

A través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) le aseguraron a la imputada siete bienes inmuebles, 20 vehículos y nueve cuentas bancarias situados en los departamentos de Comayagua y Cortés. JS