Fiscal interino debe explicar qué criterios utilizó para nombramientos en la Uferco, señala abogado

Tegucigalpa – El Fiscal General interino, Johel Zelaya, tiene el deber de demostrar que el nombramiento de Ricardo Castro, Kenya Reconco y Héctor Morales en la Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción (Uferco) cumple con la legalidad del Ministerio Público.

Así lo indicó este miércoles el profesional del derecho Joaquín Mejía, quien destacó que las autoridades internas del Ministerio Público tienen la obligación de explicar a la sociedad qué criterios objetivos y razonables utilizaron para realizar estos nombramientos.

“Hay que recordar que los fiscales interinos han sido escogidos en el contexto de una polarización extrema por tanto su legitimidad es bastante frágil, lo mínimo que deben hacer al llegar al MP es cumplir con la legalidad”, dijo el abogado Mejía.

En ese sentido, el defensor de DDHH, dijo que “lo primero que tenían que hacer antes de cualquier nombramiento en la Uferco es nombrar el acuerdo de creación que establece en el artículo 5 que para nombrar fiscales que se vayan a sumar a esa unidad, es necesario que su coordinador haga una propuesta al Fiscal General sobre los posibles candidatos”.

Además, recordó que el acuerdo de creación de la Uferco también señala que estas personas deben haber pasado por un proceso de evaluación y certificación.

“Sino no fue así, obviamente estamos hablando de una arbitrariedad”, expresó al agregar que “si no se respetó este procedimiento, constituye una decisión ilegal y da pie a pensar que el objetivo final no es fortalecer a la Uferco, sino debilitarla”. VC