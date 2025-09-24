Fiscal general Zelaya dice que en Honduras se llevan juicios paralelos

Tegucigalpa – Los juicios en Honduras se llevan de forma paralela, en los tribunales de justicia, así como en los medios de comunicación y las redes sociales, se quejó el fiscal general Johel Zelaya.

-El titular del Ministerio Público dice que el ente no lleva casos en medios de prensa, pero detalló en programa televisivo las pruebas que tienen contra implicados en presunto fraude contra Municipalidad de San Pedro Sula.

Zelaya indicó que algunos políticos y periodistas llevan los casos que presentan de forma paralela en los medios públicos, señalando que el Ministerio Público solo actua en los tribunales de justicia.

Pero el fiscal general, que habló en el programa Frente a Frente de Televicentro que dirige Renato Álvarez, inmediatamente procedió a detallar en el foro parte de las pruebas que afirma tener el Ministerio Público en el caso que presentó ayer martes sobre un presunto fraude de 45 millones de lempiras en la Alcaldía de San Pedro Sula.

El fiscal Zelaya detalló que tienen pruebas fotográficas de cuando hacían las transacciones de dinero producto del supuesto fraude, así como explicó que los contratos concedidos los partían a efecto que no alcanzarán o superaran el millón de lempiras y así evitar la licitación pública que demanda la ley.

El titular del Ministerio Público también expuso en el programa televisivo que no han emitido requerimiento fiscal contra la esposa del alcalde sampedrano Roberto Contreras, tal como denunció el edil mínutos antes en el mismo programa.

El fiscal Zelaya también rechazó que tengan intención “por ahora, por este día” de allanar la casa del alcalde Contreras en San Pedro Sula.