Fiscal General designa al abogado Allan Reyes como director de la ATIC

Tegucigalpa – El Fiscal General, Johel Antonio Zelaya, comunicó este lunes que el abogado Allan Reyes se convierte en el nuevo director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

Reyes era el subdirector de la ATIC y reemplazará en el cargo al comisario Arnold Yadir Cantarero Argueta.

En el comunicado, el Ministerio Público, señala que Cantarero Argueta presentó la renuncia para reincorporarse a la Policía Nacional y continuar con su proceso de formación para ascender al grado de subcomisionado.

El Fiscal General destacó que el comisario estuvo dos años como director de la ATIC donde dirigió investigaciones de casos de alto impacto, fortaleció las capacidades de la institución y cumplió con su labor.

La designación de Reyes como director de la ATIC dará continuidad en la investigación de impacto en distintas materias, como los casos de corrupción, delitos contra la vida, crimen organizado y trata de personas, señaló el ente acusador del Estado.

En las últimas horas, también se produjo la salida de Luis Javier Santos de la UFERCO, siempre por designación del Fiscal General. Santos pasó a la escuela de formación del MP. AG