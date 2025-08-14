Fiscal General denuncia complot para impedir elecciones y atentar contra Manuel Zelaya Rosales

Tegucigalpa – El fiscal general de la República, Johel Zelaya, informó este jueves sobre la captura de tres personas acusadas de integrar una conspiración para alterar el orden constitucional, impedir las elecciones generales de 2025 y atentar contra la vida del expresidente José Manuel Zelaya Rosales.

-El fiscal expuso públicamente audios que serían medios de prueba del caso denunciado.

En conferencia de prensa, Zelaya señaló que la investigación del Ministerio Público, respaldada por pruebas “técnicas, científicas y documentales”, permitió la detención de Arcadio López Estrada, Perfecto Jesús Enamorado Paz y Antonio David Catán Rivera, quienes enfrentan cargos por los delitos de terrorismo y tentativa de asesinato.

“Este caso no se sustenta en conjeturas ni rumores. Las pruebas que hoy presentamos confirman la existencia de un plan criminal para alterar violentamente el orden democrático y provocar la salida anticipada de la presidenta Xiomara Castro”, afirmó el fiscal general.

Según Zelaya, el plan incluía acciones directas para desestabilizar el país y sabotear el proceso electoral. Entre el material probatorio figuran comunicaciones interceptadas, análisis técnicos y pericias que, según la Fiscalía, vinculan a los acusados con un esquema mayor de conspiración.

El titular del Ministerio Público añadió que la acusación podría ampliarse a otras personas y reiteró que el objetivo institucional es garantizar elecciones “limpias y democráticas”.

También subrayó que, pese a las críticas recibidas en julio cuando advirtió sobre la conspiración, las pruebas ya fueron presentadas ante los juzgados de criminalidad organizada.

El fiscal general no hizo referencia a las recientes declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, que señalan que el espacio aéreo hondureño estaría siendo utilizado para el tráfico de drogas con presunta complicidad de autoridades nacionales.LB