Fiscal General convoca a concurso de fiscales en el MP

Tegucigalpa – El fiscal general Johel Antonio Zelaya anunció este martes que realizará una convocatoria a concurso de plazas de fiscales en el Ministerio Público.

A través de su cuenta de la red social “X”, Zelaya señaló que durante varios años no ha habido contratación de nuevos fiscales en el ente acusador del Estado.

Indicó que esta decisión favorece a la población hondureña al reafirmar el compromiso de garantizar una mejor respuesta en la persecución del delito y servir con mayor eficiencia y dignidad a la ciudadanía.

Zelaya invitó a los profesionales del derecho con vocación de servicio y compromiso con la justicia a sumarse a esta institución que protege los intereses de la sociedad.

Posteó que los requisitos para ser fiscal del Ministerio Público es ser hondureño por nacimiento, título de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales/Abogado, mayor de 21 años, no haber sido condenado por delitos o faltas, aprobar las pruebas de confianza, tener el pleno ejercicio de sus derechos, someterse al proceso de reclutamiento y otros.

Asimismo, los aspirantes deben presentar los siguientes documentos: hoja de vida, título universitario en original y copia, dos fotografías tamaño carnet, fotocopia de documentos personales vigentes, fotocopia de carnet de colegiación y solvencia original del Colegio de Abogados de Honduras, tarjeta de salud y antecedentes policiales y penales. AG