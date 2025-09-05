Fiscal General confirma que recibió informe de auditoría del TSC sobre el “cheque video” de Sedesol

Tegucigalpa – El Fiscal General, Johel Antonio Zelaya, comunicó este viernes que ya está en su despacho el informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), sobre el caso del “cheque video” de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

A través de su cuenta de red social “X”, posteó que el informe de auditoría del TSC recomienda que se evalúe su contenido.

En ese sentido, instruyó a la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) que de manera inmediata analice el contenido de la auditoría del TSC y lo incorpore a las investigaciones en curso.

Afirmó que ya hay avances en las investigaciones, aunque no especificó cuáles eran.

El caso del “cheque video” es un video de una conversación telefónica entre la diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Isis Cuellar, con el ahora exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, que acuerdan el uso de fondos estatales para el manejo de campaña de esta institución política en el departamento de Copán.

(LEER): Ministro de Sedesol y diputada enredados en escándalo de entrega de cheques a estructuras políticas de Libre

El video fue filtrado y dejó en evidencia el presunto uso de fondos públicos para la campaña política de Libre en el proceso electoral.

Esta controversia causó que Cardona renunciara a su cargo como ministro de Sedesol, pero no ha tenido consecuencias legales al no haber requerimiento fiscal en su contra.

Mientras que Cuellar fue suspendida en el cargo que ostentaba en Libre, pero no así como diputada ni vicepresidenta del Congreso Nacional ni a sus aspiraciones de reelegirse.

Al contrario, Cuellar volvió a aparecer en sus redes sociales para promocionar su candidatura, la de Rixi Moncada, la gestión de fondos que maneja en Copán. AG