Fiscal General asegura que el MP investiga diferentes casos tras su visita a morgue en construcción de Choluteca

Tegucigalpa – El Fiscal General, Pablo Emilio Reyes, realizó una visita a Choluteca para supervisar los avances de lo que serán las instalaciones de la nueva morgue judicial en la zona sur del país, donde también se refirió que el Ministerio Público está realizando las investigaciones e interponiendo los recursos.

En una escueta declaración con los medios de comunicación, dijo que los casos sobre los hospitales y el vencimiento de granos básicos ya están siendo investigados.

Indicó que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), está realizando el informe correspondiente para remitir a la Fiscalía y cumplir con los requisitos si hay una responsabilidad penal en los casos.

En cuanto a otros temas, dijo que la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), está haciendo las investigaciones y procedimientos correspondientes.

“Se está trabajando, se están realizando capturas, se investigarán todos los casos”, apuntó. IR