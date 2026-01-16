Fiscal de UFERCO se va con más pena que gloria, según penalista

Tegucigalpa – A criterio del abogado Juan Carlos Berganza, el titular de la Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, se va con más pena que gloria.

En las últimas horas el Fiscal General, Johel Zelaya, anunció el traslado de Santos a la escuela de formación del Ministerio Público, luego de ocupar el cargo por varios años.

De acuerdo al abogado Berganza, el fiscal Santos se va con más pena que gloria de la UFERCO, donde apenas ganó un caso y está en veremos por no tiene sentencia firme.

Cuestionó el accionar de Santos, de quien dijo muchas de sus acusaciones fueron infundadas y con algún tipo de sesgo político.

Sin embargo, señaló que espera que la decisión del Fiscal Zelaya no tenga otro tipo de motivaciones y sea para mejorar el actuar del Ministerio Público en su lucha anticorrupción.

Abogó para que se impulsen nuevos liderazgos a lo interno de la Fiscalía hondureña, con el afán de representar bien a la sociedad como el ente que tiene el monopolio de la acusación penal. JS