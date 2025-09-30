Fiscal de UFERCO dice que avance en caso de corrupción en la Alcaldía de SPS es solo “la punta del iceberg”

Tegucigalpa- El jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, celebró la decisión judicial que dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra 10 acusados de participar en el desfalco de 45.5 millones de lempiras en la Alcaldía de San Pedro Sula.

“Este caso es solo la punta del iceberg del saqueo que por décadas ha sufrido la Municipalidad de San Pedro Sula. Desde 2004, cuando me tocó dirigir investigaciones, hasta hoy, miles de millones han desaparecido, mientras funcionarios y ‘empresarios’ disfrutan del producto de la corrupción bajo el amparo de la impunidad.

Los impuestos del pueblo se transformaron en fortunas privadas y en grandes inversiones con apariencia de legalidad”, expresó Santos.

Ayer lunes el Ministerio Público, a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), detalló que el tribunal resolvió enviar a prisión preventiva a los imputados por su supuesta participación en el millonario desfalco, considerado uno de los golpes más fuertes contra la corrupción municipal en la zona norte.

El MP detalló que logró auto de formal procesamiento con prisión preventiva para 10 personas acusadas de participar en el desfalco de L 45.5 millones en la alcaldía de San Pedro Sula SPS. LB