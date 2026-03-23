Firman convenio para fortalecer capacidades de juntas de agua del Distrito Central

Tegucigalpa – La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), y la Asociación de Juntas Administradoras de Agua, Saneamiento y Similares de Francisco Morazán (AJJAASFRAM), firmaron un convenio de colaboración orientado a fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de estas organizaciones comunitarias.

El acuerdo fue suscrito por el alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, y el presidente de AJJAASFRAM, Richard Salinas, con el objetivo de promover la cultura del ahorro y garantizar el suministro del vital líquido a costos razonables.

Las juntas de agua recibirán apoyo técnico y logístico en los procesos de capacitación de su personal, así como en la formulación de planes, estudios y proyectos orientados a mejorar la prestación del servicio.

Asimismo, se impulsará la participación comunitaria y el fortalecimiento organizativo de líderes comunitarios, patronatos y organizaciones vinculadas a la gestión del agua.

El convenio también contempla la priorización de intervenciones en comunidades que requieren atención, la organización de la participación comunitaria para la ejecución de obras y el impulso de aportes locales, como mano de obra, materiales u otras contribuciones.

El edil enfatizó la importancia del trabajo conjunto entre la municipalidad y las juntas de agua para alcanzar objetivos estratégicos, como la construcción de nuevas represas, la reducción de pérdidas, la mejora en la calidad del servicio y la ampliación de la cobertura.

Por su parte, Salinas destacó que esta alianza permitirá identificar las comunidades que requieren acceso a servicios de agua potable y fortalecer la respuesta institucional.

Como parte del acuerdo, la comuna capitalina podrá otorgar a AJJAASFRAM un aporte económico trimestral de hasta 250,000 lempiras, sujeto a la presentación de informes de liquidación debidamente documentados ante la Dirección Financiera de la AMDC y la Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal (UGASAM).

Los recursos se destinarán exclusivamente al fortalecimiento institucional de las Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento (JAAS), incluyendo la realización de encuestas socioeconómicas, procesos de capacitación, adquisición de material didáctico y técnico, así como gastos de transporte, entre otras actividades. JS