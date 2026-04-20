Firman acuerdo para aumentar la resiliencia climática ante los efectos del cambio climático

Orocuina, Choluteca – La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y representantes del pueblo indígena Chorotega de las comunidades de Santa Lucía, San José y San Andrés firmaron hoy el acuerdo de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) en el municipio de Orocuina.

– El Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) es un derecho específico de los pueblos indígenas. Está reconocido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), que se alinea con su derecho universal a la autodeterminación.

La firma se llevó a cabo tras un proceso de seis meses de consultas en los que el equipo de FAO y el pueblo chorotega realizaron diálogos comunitarios para acordar la implementación del Programa de Adaptación Basada en Ecosistemas para Aumentar la Resiliencia al Cambio Climático en el Corredor Seco Centroamericano y las Zonas Áridas de la República Dominicana.

El CLPI permite a los Pueblos Indígenas dar o negar/retirar su consentimiento en cualquier momento en proyectos que les afecten a ellos y/o a sus territorios. Además, permite a los Pueblos Indígenas participar en negociaciones para dar forma al diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación de los proyectos.

El acto de firma marcó un paso fundamental para garantizar que las acciones del programa se desarrollen con la participación plena y efectiva de las comunidades indígenas, respetando sus derechos colectivos, su cultura y sus territorios.

De acuerdo con Cleto Lagos, Juez de Tierra de la aldea San José en 1846 a través de la corona española se emitió un título bajo el nombre de Santa Lucia de Yuculimay y con este documento ancestral que agrupa a Santa Lucía, San Andrés y San José “ hemos venido obteniendo la identificación como pueblos indígenas”.

Fue esta autodeterminación que dio origen a la necesidad de aplicar la metodología CLPI de la FAO enmarcada en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, también llamado Convenio 169 de la OIT.

“Ha sido un gran proceso y desde un inicio se acercaron a nosotros para darnos a conocer el alcance del proyecto, y se nos ha consultado los elementos que nosotros debemos conocer y acordar del proyecto. La firma de este acuerdo la recibimos como algo de grandiosa importancia porque sabemos que vamos hacia el desarrollo”, expresó Julio César Fúnez, Juez de tierra de la aldea San Andrés.

En total de realizaron más de 15 jornadas de trabajo y tres asambleas comunitarias con la participación de 500 líderes comunitarios, a fin de construir acuerdos que garanticen el respeto a derechos, en todas las etapas del proyecto, de más de 4,600 personas de 1,378 familias que se auto reconocen como pueblo indígena Chorotega.

“Hemos firmado un acuerdo del CLPI que es algo que nos trae mucho beneficio a nosotros, porque el proyecto que viene es de gran beneficio. Nosotros hemos sido afectados por los fenómenos del niño y la niña, cuando no perdemos nuestros cultivos en verano los perdemos en invierno y así viceversa, y hoy si tenemos esperanza porque vamos aprender a luchar contra estos fenómenos”, aseguró Gerardino Osorto, Juez de Tierra de Santa Lucia.

Por su parte, Sofía Méndez, Asistente de Representante- Programas de la FAO destacó que como un principio de neutralidad, “la FAO respeta los derechos del pueblo Chorotega a través de la firma de este convenio, reconociendo el derecho a su territorio, a su desarrollo y el control de su futuro”.

El evento de firma estuvo acompañado por varias instituciones entre ellas ACNUR, el PMA, el CONADEH, MASSVIDA, SECAPPH, entre otros, quienes fungieron como veedores del proceso.

El alcance del programa

El Programa busca fortalecer la capacidad de adaptación de las personas vulnerables, incluidos pequeños agricultores y agricultores comerciales, así como empresarios de zonas rurales en los municipios de Choluteca, Duyure, Morolica, Apacilagua y Orocuina en el departamento de Choluteca y Soledad y Liure en el departamento de El Paraíso, ubicados en las subcuencas Media, Baja e Iztoca de la Cuenca del Río Choluteca.

Esta iniciativa fue diseñada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), es financiada por el Fondo Verde del Clima a través del BCIE como entidad acreditada y ejecutada por el BCIE, FAO y la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD).

Se estima que el Programa beneficiará directamente a 1 millón 084 mil 441 personas a nivel regional, de estas 248 mil personas están en el área de influencia en Honduras donde el proyecto realizará fortalecimiento de capacidades, implementación de medidas piloto de adaptación basada en ecosistemas, intercambio de experiencias, así como del desarrollo, consolidación e implementación de un portafolio de negocios comunitarios económico-agroambientales basados en recursos naturales y de medios de vida alternativos. JS