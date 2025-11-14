FIO expresa preocupación por el contexto electoral en Honduras

Tegucigalpa- La Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO) manifestó su preocupación por el contexto en el que se celebrarán las elecciones generales de Honduras, previstas para el 30 de noviembre de 2025, y expresó su respaldo al trabajo y observaciones emitidas por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), especialmente en lo relacionado con la prolongación del estado de excepción en el país.

-La organización respalda observaciones del CONADEH sobre prolongación del estado de excepción.

La FIO, que agrupa a Defensores del Pueblo, Procuradores, Comisionados y autoridades de derechos humanos de Iberoamérica, recordó que todo proceso electoral es un momento clave para el fortalecimiento de la democracia, la legitimidad institucional y el ejercicio pleno de los derechos políticos de la ciudadanía.

En ese sentido, subrayó que las elecciones deben realizarse bajo condiciones de transparencia, participación libre y respeto a los derechos humanos, de acuerdo con los estándares internacionales.

Respaldo al CONADEH y preocupación por el estado de excepción

El organismo internacional resaltó el rol activo del CONADEH como miembro pleno de la FIO y reconoció el seguimiento que realiza al proceso electoral hondureño desde un enfoque de derechos humanos.

Recordó que el CONADEH ha emitido informes y pronunciamientos analizando la situación del país, en particular la prolongación del estado de excepción, y ha formulado recomendaciones para fortalecer las garantías democráticas y proteger los derechos de la ciudadanía en un ambiente electoral.

La FIO valoró el compromiso institucional del CONADEH, destacando que su actuación se alinea con los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Llamado a garantizar condiciones democráticas

En su comunicado, la Federación expresó que respalda plenamente las recomendaciones emitidas por el CONADEH, al considerar que son pertinentes y oportunas ante el actual panorama político de Honduras.

Finalmente, reiteró la importancia de que el proceso electoral hondureño se desarrolle en un entorno que garantice la participación plena, la libertad de expresión y el respeto irrestricto de los derechos fundamentales, pilares esenciales para la democracia en la región.LB