Finanzas y FFAA afinan coordinación presupuestaria para la defensa del Estado

Tegucigalpa – La Secretaría de Finanzas (Sefin) y las Fuerzas Armadas de Honduras avanzaron hoy en un proceso de coordinación institucional para garantizar el respaldo financiero que permita a la institución castrense cumplir sus funciones constitucionales y operativas.

El secretario de Finanzas, Emilio Hércules, junto a los viceministros Liliam Rivera y Roberto Chong, sostuvo una reunión con el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Héctor Benjamín Valerio, y su comitiva, en la que se abordaron temas considerados estratégicos en materia financiera y económica.

Según informó SEFIN, el encuentro tuvo como objetivo analizar asuntos de alta prioridad relacionados con el presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas, con énfasis en el fortalecimiento de su capacidad logística y operativa.

“Debemos apoyar a nuestras Fuerzas Armadas para que cuenten con la capacidad logística necesaria para cumplir la tarea de defender la Constitución de la República y la soberanía del país”, expresó Hércules durante la reunión.

El presupuesto para Defensa en 2025 fue de 11,653.3 millones de lempiras, pero durante los últimos años la institución enfrentó un debilitamiento institucional marcado por la politización de sus principales figuras, en especial de su exjefe y ex ministro de Defensa, Roosevelt Hernández.

En el nuevo contexto y con el nuevo gobierno, el titular de Finanzas subrayó que el presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas ocupa un lugar relevante en la agenda de diálogo sostenida en las oficinas de SEFIN, y aseguró que se revisarán de manera puntual los distintos renglones presupuestarios para garantizar recursos suficientes.

Asimismo, indicó que el respaldo financiero permitirá a la institución castrense cumplir no solo con sus misiones de defensa y soberanía, sino también con tareas vinculadas a la protección de los recursos naturales, como la defensa del bosque, y otras necesidades del Estado hondureño.

La reunión se produce en un contexto en el que el papel de las Fuerzas Armadas resulta clave para el resguardo del orden constitucional y el cumplimiento de misiones estratégicas asignadas por ley. JS