Finanzas transfiere L. 9.3 millones a Banadesa y Sedesol para atender afectados por incendio en mercado Medina

Tegucigalpa – El ministro de Finanzas, Christian Duarte, comunicó este viernes que se transfirió 9.3 millones de lempiras al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

A través de su cuenta de red social “X”, explicó que el objetivo es atender a los afectados de un incendio en el mercado Medina Concepción de la ciudad de San Pedro Sula.

Señaló que los comerciantes afectados del incendio en el mercado no están solos y que va ayudarlos para iniciar la recuperación y reconstrucción de sus medios de vida.

(LEER): Gigantesco incendio consume más de 60 puestos en mercado Medina de SPS

El 29 de diciembre de 2025, un pavoroso incendio consumió en llamas decenas de puestos del mercado Medina Concepción provocando millones de lempiras en pérdidas.

El siniestro fue causado por la explosión de varios fuegos artificiales que estaban almacenados en un puesto para la venta durante la temporada navideña. AG