Finanzas revela acumulación de más de $ 3,200 millones en préstamos sin ejecutar y advierte sobre costo millonario por retrasos

Tegucigalpa- El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, alertó que Honduras mantiene más de 3,200 millones de dólares en préstamos vigentes pendientes de ejecución, una acumulación que —según afirmó— es resultado de una baja capacidad de ejecución presupuestaria en años anteriores.

-Deuda se incremento desdse 2023 la deuda contratada alcanzó aproximadamente 1,500 millones de dólares, mientras que en 2024 y 2025 se elevaron a cerca de 2,000 millones cada año.

El funcionario explicó que el techo de endeudamiento del país históricamente rondaba entre 350 y 600 millones de dólares anuales con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, en 2023 la deuda contratada alcanzó aproximadamente 1,500 millones de dólares, mientras que en 2024 y 2025 se elevaron a cerca de 2,000 millones cada año.

Pese a esos montos, la ejecución presupuestaria se mantuvo en niveles bajos, lo que ha provocado que gran parte de esos fondos, aunque ya contratados, no hayan sido desembolsados por incumplimiento de parámetros técnicos y metas exigidas por los organismos financieros.

Costos por fondos no desembolsados

Hércules advirtió que esta situación no solo retrasa proyectos estratégicos, sino que además genera un costo adicional para el Estado. Explicó que los fondos no desembolsados pagan una comisión aproximada del 0.2% anual por mantenerse en espera, lo que representa cientos de millones de lempiras cada año.

“No solo no ejecutamos los recursos, sino que además pagamos una comisión por el retraso en las unidades ejecutoras”, enfatizó.

Reorientación y disciplina fiscal

Ante el riesgo de que algunos contratos estén próximos a vencer, el ministro informó que ya se ha puesto en conocimiento del presidente Nasry Asfura la necesidad de reorientar o redireccionar ciertos préstamos para evitar la pérdida de recursos comprometidos.

Asimismo, subrayó que Honduras sigue siendo considerada un país atractivo para el financiamiento internacional debido a su historial de buen pagador, pero reconoció que el desempeño interno en la ejecución de proyectos ha sido deficiente.

El titular de Finanzas insistió en que el nuevo gobierno deberá fortalecer las unidades ejecutoras y garantizar mayor agilidad en la aplicación de la nueva Ley de Contratación del Estado, a fin de acelerar inversiones y evitar más costos innecesarios.

En cuanto a nuevas obligaciones, fue enfático en que se debe actuar con cautela para no sobrepasar el techo fiscal. Señaló que la capacidad de endeudamiento podría rondar los 400 millones de dólares, dependiendo de las condiciones y el destino de los fondos.

“El presidente ha sido claro: cualquier nueva deuda será exclusivamente para inversión y no para gasto corriente”, concluyó, el titular de Finanzas.LB