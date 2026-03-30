Finanzas reserva hasta L5,000 millones para pago de derechos laborales en el sector público

Tegucigalpa – El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, señaló que está reservado hasta cinco mil millones de lempiras para pagos de derechos laborales de los empleados que dejen de laborar en las instituciones públicas.

“Estamos predeterminados para poder llevar a cabo el pago de todo el personal habíamos previsto un monto de cuatro a cinco mil millones de lempiras”, dijo el funcionario.

Aunque no descartó que esta cifra aumente debido a la información que vaya recibiendo de cada institución del Estado con la documentación soporte.

Recalcó que la Secretaría de Finanzas no pagará planillas fantasmas, duplicadas y que no tengan documentación legal de soporte.

Asimismo, indicó que la Comisión Liquidadora deberá presentar de forma gradual las solicitudes de recursos conforme avance en la revisión de cada institución.

En ese sentido, detalló que actualmente dicha comisión se encuentra en la fase final de evaluación del personal de la Secretaría de Planificación y la Secretaría de Transparencia, como parte del proceso de depuración en el aparato estatal. AG