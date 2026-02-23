Finanzas registra L. 3 mil 903 millones en demandas este 2026 y reitera denuncia de ataque al tesoro nacional

Tegucigalpa – El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules reveló que las demandas y embargos en detrimento a la caja única del Estado, ascienden a 3 mil 903 millones de lempiras únicamente en lo que va de este 2026.

“Con estos 3 mil 903 millones de lempiras, para ponerlo en números y datos concretos, se pudo haber duplicado la cantidad de medicamentos que pudo comprar la Secretaría de Salud en un 175 %. Por otro lado, con esta cifra pudimos proveer de textos escolares por un tiempo de seis años a los estudiantes del sistema público”, expresó el funcionario.

Igualmente, se hubieran construido más de 240 kilómetros de carretera en la red vial del país.

“Con este monto que ha sido atacado la caja única del Estado se pudo haber construido una carretera nueva desde La Barca – El Progreso – Tela y estirarla hasta Jutiapa.

Desglosó que sólo este año en la Secretaría de Salud, los embargos suman 7 mil 418 millones de lempiras, mientras en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente la cifra asciende a 1 mil 712 millones, la Procuraduría General de la República supera los 1 mil millones, la Secretaría de Desarrollo Social tiene embargos por arriba de 1 mil 010 millones, 46 millones en Infop, 36 millones en la ENEE, 1 mil 655 millones en Hondutel, 923 millones en el SANAA, 206 millones en diferentes alcaldías del país, entre otras demandas.

Hizo un llamado a todas entidades públicas a las que se les giró un oficio a la CSJ, el TSC y la PGR, para que tomen acción en ese sentido para revisar las acciones a lo interno del Poder Judicial y muy en particular en la Sala de lo Laboral con los jueces que emiten las sentencias y que omiten la comunicación que debe haber con la Tesorería de la República y se van directamente con la cuenta del Banco Central de Honduras.

Denunció que existe personal de la CSJ, de la Sala de lo Laboral, y defensores privados que pareciera se coluden para atacar el tesoro nacional.

Hernández Hércules tachó que los 4 mil millones de lempiras ya no se verán en las arcas del gobierno y que ponen a la gestión pública en precario. Además, hay una deuda flotante de 24 mil millones de lempiras que se debe pagar.

Pidió al pleno de la Cámara Legislativa que apruebe la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano para proteger la caja única del Estado. JS