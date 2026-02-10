Finanzas pide a la CSJ frenar embargos millonarios que afectan la Cuenta Única del Tesoro

Tegucigalpa- El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, envió una carta oficial a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Lizette Ráquel Obando, en la que solicita el estricto cumplimiento del artículo 313 del Presupuesto General de la República, ante los constantes embargos judiciales millonarios que, según advirtió, están afectando gravemente la operatividad del Estado.

En el documento, Hércules expresó su preocupación por los débitos diarios y sistemáticos que se realizan directamente sobre la Cuenta Única del Tesoro, situación que —asegura— pone en riesgo el pago oportuno de servicios públicos esenciales como salud, educación y seguridad.

El titular de Finanzas recordó que, conforme al Decreto Legislativo No. 04-2025, vigente por prórroga presupuestaria, el pago de sentencias judiciales firmes debe realizarse exclusivamente a través de la Tesorería General de la República (TGR), y no mediante embargos directos a las cuentas estatales.

“El artículo 313 es claro: la Secretaría de Finanzas, a través de la TGR, garantiza el pago de sentencias firmes, ajustándose a la disponibilidad presupuestaria de cada institución demandada, sin afectar el pago de deuda pública, salarios ni la función operativa del Estado”, señala el texto remitido a la CSJ.

Asimismo, el ministro subrayó que cuando existan órdenes judiciales de embargo, los juzgados deben remitir directamente los oficios o sentencias firmes a la TGR, y no ejecutar cobros automáticos contra la Cuenta Única del Tesoro.

Hércules advirtió que el incumplimiento de este procedimiento podría conllevar sanciones, ya que el mismo decreto establece multas de entre tres y treinta salarios mínimos para quienes no acaten lo dispuesto en la normativa.

Finalmente, el funcionario destacó que el respeto a este mecanismo es crucial para garantizar una gestión pública eficiente, transparente y responsable, y para evitar que los embargos comprometan la estabilidad financiera del Estado y el bienestar de miles de familias hondureñas.LB