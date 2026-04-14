Finanzas pagó L. 10 mil millones por deuda flotante heredado del gobierno anterior

Tegucigalpa – El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, reveló que se ha pagado 10 mil millones de lempiras a proveedores del Estado por concepto de deuda flotante dejado por el gobierno anterior.

Detalló que la administración de Xiomara Castro (2022-2026) les dejó una deuda flotante alrededor de 24 mil 100 millones de lempiras.

“De los 24 mil 100 millones de lempiras que había de deuda flotante que se recibió del gobierno anterior, ya hemos saldado más de 10 mil millones a proveedores del Estado”, dijo Hércules.

Especificó que se pagó a los proveedores nacionales que inyectan recursos a la economía.

Hércules señaló que solo en la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) se debía más de cinco mil millones de lempiras por concepto de deuda flotante.

Indicó que se debe revisar todos los F01 cargados por el gobierno anterior ya que se detectó cargos de ocho mil millones de lempiras en esta figura en enero del presente año. AG