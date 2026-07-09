Finanzas impulsa subasta del avión presidencial y emisión de bonos para atender compromisos energéticos

Tegucigalpa – El titular de la Secretaría de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, informó sobre una serie de acciones encaminadas a fortalecer las finanzas públicas, entre ellas la subasta del avión presidencial, el respaldo al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola y la colocación de bonos para atender deudas en el sector energético. Las declaraciones se dieron en el marco de la presentación de un informe de gasto sanitario y del análisis del impacto fiscal en distintos rubros del Estado.

– Aclaró que las reformas energéticas no resolverá por sí solo la crisis del sistema eléctrico, pero constituye una pieza clave dentro de un conjunto de medidas para rescatar la ENEE.

En materia productiva, el funcionario destacó que existe un compromiso del Gobierno y del Congreso Nacional para apoyar al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), con el objetivo de incentivar a pequeños y medianos productores. No obstante, reconoció que la institución enfrenta una mora cercana al 48 %, pese a inyecciones superiores a los 5,000 millones de lempiras en años recientes.

Señaló que, de encontrarse irregularidades, corresponderá a instancias como el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público actuar conforme a ley, respetando el debido proceso.

Sobre la subasta del avión presidencial, Hernández Hércules confirmó que el proceso ya está en marcha y que la recepción de ofertas se realizará este viernes, entre las 9:00 y 11:00 de la mañana, en las instalaciones de la Fuerza Aérea de Honduras.

Explicó que la venta se desarrollará de manera abierta y transparente, con participación de distintas instituciones del Estado, y que se busca concretar la enajenación de un activo que actualmente representa un gasto para el país. Añadió que ya se cuenta con la documentación necesaria, reconstruida tras gestiones con empresas vinculadas a la compra original de la aeronave.

Bonos para pago de deudas

En cuanto a la política de financiamiento, el secretario de Estado indicó que se están colocando recursos frescos en el mercado mediante bonos, tanto a través de la banca nacional como internacional, con ingresos periódicos al Tesoro Nacional para cubrir compromisos presupuestarios.

Asimismo, detalló que se prevé una emisión responsable de bonos que no superará los 16 mil millones de lempiras, destinados principalmente al pago de generadores de energía, ante una deuda acumulada significativa en ese sector.

Finalmente, el funcionario se refirió a las reformas en discusión en el Congreso Nacional, señalando que su aprobación dependerá del consenso político, en particular del respaldo del Partido Liberal. Aclaró que el decreto en debate no resolverá por sí solo la crisis del sistema eléctrico, pero constituye una pieza clave dentro de un conjunto de medidas que incluyen reducción de pérdidas, inversión en infraestructura —estimada en más de 600 millones de dólares— y mayor competencia en la generación energética, con el objetivo de reducir costos para los usuarios.

“La aprobación de este decreto no garantiza el rescate de la ENEE, no va a disminuir las pérdidas, este decreto legislativo es meramente una pieza en el tremendo rompecabezas que tenemos para salvar la ENEE”, finalizó.