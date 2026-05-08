Finanzas del PLH defiende manejo financiero y rechaza señalamientos sobre fondos de campaña

Tegucigalpa- La Secretaría de Finanzas del Partido Liberal de Honduras, encabezada por Allan Ramos, emitió un comunicado para aclarar la situación financiera de la institución política tras recientes declaraciones y señalamientos sobre el manejo de fondos de campaña.

-Las actuales declaraciones y aclaraciones de dirigentes del Partido Liberal, dejan al descubierto problemas de entendimiento interno en ese instituto político.

En el pronunciamiento, que Ramos confirmó a PD, se señala que la dirigencia liberal aseguró que los recursos utilizados en la campaña presidencial de Salvador Nasralla fueron administrados de manera completamente separada de las finanzas oficiales del Partido Liberal, y que ambas partes presentaron sus respectivas liquidaciones conforme a la ley, versión que coincide con la expuesta por Yani Rosenthal.

Asimismo, se informó que el préstamo solicitado por el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) fue aprobado por unanimidad, según consta en actas oficiales resguardadas por la institución, autorizando además a Allan Ramos para realizar las gestiones correspondientes.

La Secretaría de Finanzas también desmintió versiones sobre supuestos reclamos de fondos sobrantes por parte de Nasralla, asegurando que el excandidato presidencial nunca solicitó dinero remanente ni se le comunicó que no recibiría aportes económicos.

En el comunicado se señala además que la administración financiera del partido continúa operando pese a las limitaciones económicas, ya que el Consejo Central Ejecutivo debe mantener su funcionamiento permanente.

Otro de los puntos abordados en el escrito fue la decisión del presidente del CCEPL, Roberto Contreras, de retirar su firma de las cuentas bancarias del partido, acción que —según expone la Secretaría de Finanzas— quedó registrada en actas oficiales y fue motivada por razones de carácter personal.

De igual forma, Allan Ramos lamentó que el Consejo Central Ejecutivo no sesione desde el pasado 7 de enero debido a la falta de convocatoria por parte de la presidencia del partido, pese a que los estatutos internos obligan a realizar reuniones cada 15 días.

No obstante, aseguró que la institución continúa cumpliendo mensualmente con la presentación de informes financieros ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos.

Según el comunicado, el Partido Liberal fue la primera organización política en presentar su informe consolidado de ingresos y egresos ante las autoridades competentes, en cumplimiento de la normativa vigente.

Finalmente, Allan Ramos aclaró que la Secretaría de Finanzas nunca ha solicitado declaraciones juradas a miembros del pleno del CCEPL, debido a que estos no poseen responsabilidad financiera directa dentro de la institución.LB