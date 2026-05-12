Finanzas de la ENEE están “fabulosamente mal”, dice nuevo gerente

Tegucigalpa – El nuevo gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Guillermo Peña Panting, reconoció este lunes que las finanzas de la estatal se encuentran “fabulosamente” mal.

“Fabulosamente mal, súper apretada, tenemos huecos financieros que están incumpliendo el proceso mensual y deuda histórica que hay que atender”, dijo al noticiero TN5.

Comentó que se deben crear mecanismos nuevos de pago para que la estatal eléctrica se sienta cómoda de estar en el proceso.

Peña Panting indicó que la primera incidencia que atenderá es la caída del precio para el usuario, que la energía esté disponible y que el producto sea de calidad.

Señaló que el plazo de 28 días del pago de facturación de energía fue una medida implementada por el gobierno anterior en una época política. AG