Finanzas atribuye retraso en sueldos de docentes por boicot legislativo del bipartidismo

Tegucigalpa – La Secretaría de Finanzas atribuyó al boicot en el Congreso Nacional que realiza el bipartidismo político el retraso de pago de salarios y sueldos a los docentes.

Este lunes publicó una nota de prensa denunciando que el Partido Nacional y Partido Liberal han boicoteado la agenda de créditos externos durante el último trimestre de 2025 de más de ocho mil millones de lempiras que no ingresaron a la Caja Única del Estado, causando alteración en el flujo y cronograma de pago de sueldos y salarios a docentes.

Indicó que hizo ajustes en la gestión del financiamiento logrando cubrir la totalidad del pago de la deuda pública, los programas sociales y productivos del gobierno, totalidad de sueldos, salarios y aguinaldos de diciembre en el sector público.

Aunque reconoció que un porcentaje limitado de sueldos y salarios de la Secretaría de Educación no fueron cubiertos al cierre del 31 de diciembre de 2025.

En ese sentido, afirmó que estos compromisos serán honrados entre el 12 y 13 de enero cuando se complete el proceso de carga y se habilite el presupuesto prorrogado.

La Secretaría de Finanzas señaló que debe realizar el cierre del año fiscal 2025 en los sistemas contables, posteriormente, reiniciar y cargar las estructuras contables del presupuesto prorrogado. AG