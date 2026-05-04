Finanzas asegura que bono compensatorio al transporte será pagado en las próximas horas

Tegucigalpa – El Gobierno entregará los bonos compensatorios pendientes al sector transporte urbano en las próximas horas o, a más tardar, el día siguiente, aseguró el titular de la Secretaría de Finanzas, Emilio Hernández Hércules.

Hércules explicó que el proceso se encuentra en coordinación con la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), con el objetivo de agilizar el traslado de los recursos a los transportistas.

“Esperamos que el día de hoy puedan ser cargados los fondos para que se les pague a los transportistas”, señaló el funcionario.

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El ministro Hércules aclaró que el retraso en la asignación responde a procedimientos administrativos derivados de la reciente aprobación del presupuesto general, lo que obliga a las instituciones a cargar sus planes operativos y presupuestarios para habilitar los espacios financieros correspondientes.

“Es un retraso administrativo comprensible, ya que no hace muchos días se aprobó el presupuesto, pero ya se está trabajando para hacer efectivo este bono compensatorio”, explicó.

Según detalló, el bono supera los 900 millones de lempiras, aunque precisó que el monto exacto es revisado por la SIT, mientras la Secretaría de Finanzas se encarga de habilitar la disponibilidad presupuestaria para su ejecución.

Finalmente, aseguró que el Gobierno espera tener «noticias positivas» por parte del gremio tras la entrega de este dinero, y evitar que tomen medidas severas como el paro de transportes anunciado previamente. AD