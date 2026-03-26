Finalmente el Presupuesto 2026 será de L. 444 mil millones, 3.15 % más que el anterior

Tegucigalpa – El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules anunció que luego de intenso trabajo de los equipos técnicos se logró llegar a un anteproyecto de Presupuesto General 2026 por un monto de 444 mil millones de lempiras, un 3.15 % que el aprobado en 2025.

– El Presupuesto General 2025 fue de L. 430 mil millones y en los estertores del gobierno de la presidenta Xiomara Castro se elaboró un anteproyecto por un monto de 469 mil millones, pero que no logró ser discutido en el CN por la parálisis legislativa.

Agregó que habrá reducción en el gasto corriente, lo que hará un gobierno más eficiente y compacto, con mayor enfoque en salud, educación e infraestructura.

“El presidente nos ha pedido que no sea un presupuesto inflado, acorde a los ingresos tributarios y aduaneros que percibe el país, así como los compromisos que se puedan adquirir”, indicó.

Defendió que el Presupuesto General 2026 será acorde a la realidad de Honduras. Se presentará próximamente en Consejo de Ministros para remitirlo al Congreso Nacional.

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Señaló que el Presupuesto General 2026 fue creado por la gestión anterior desde septiembre de 2025, pero como existía una parálisis legislativa se impidió que fuera aprobado en la Cámara. En ese momento el anteproyecto era de 469 mil millones de lempiras.

Hernández Hércules cuestionó que la planilla laboral creció en 33 mil millones de lempiras, algo insostenible para las finanzas públicas, por lo que habrá reducción de empleados en todas las secretarías del Estado.

“No podemos a comprometernos a pagar lo que no tenemos, debemos actuar con mucha responsabilidad fiscal, ser cuidados con los dineros del Estado, disminuir el gasto y enfocarlo en temas de inversión”, puntualizó. JS