Finalizan las audiencias públicas para postulantes al CNE

Tegucigalpa – Este jueves finalizó el proceso de audiencias públicas para los 25 postulantes a los cargos vacantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En el segundo día de audiencias públicas, la comisión especial del Congreso Nacional entrevistó a 13 personas que aspiran a dos cargos en el CNE: uno propietario y otro suplente.

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La audiencia comenzó un poco después de las 9:00 de la mañana con la participación del abogado Alfredo Enrique Laínez, primer postulante del día, quien comentó que es oportuno establecer mecanismo para darle atribución al CNE para realizar compra mediante un procedimiento expedito sin recurrir al Congreso Nacional para adquirir bienes y servicios.

Expuso que una de las falencias del CNE es que no posee la facultad para exigirles a los partidos políticos que garanticen que no hayan cambio de miembros de las juntas receptoras de votos para el día de las elecciones generales.

El segundo entrevistado Uvence Alejandro Lara Oquelí sostuvo que su misión en el CNE sería devolver la confianza a la población mediante toma de decisiones e implementación de mecanismos tecnológicos que generen certeza en los resultados.

Indicó que el CNE debe tener una planificación con mucha antelación para no estar a la carrera en la toma de decisiones.

Lara Oquelí consideró necesario la implementación de la segunda vuelta electoral para descargar la tensión, dar mayor legitimidad al ganador y tranquilidad al pueblo.

El tercer entrevistado Germán Leitzelar hijoseñaló que una de sus aspiraciones es que muchos funcionarios electorales desempeñen con profesionalismo su cargo.

Afirmó que su aspiración es servir a la patria y rescatar al CNE con una visión multidisciplinaria en la que cada quien aporte lo que corresponde.

Leitzelar Hernández lamentó que los hondureños ya no creen en algunos aspectos de la democracia debido a la apatía en estos organismos electorales.

La cuarta persona en comparecer Walter López dijo que su aspiración es fortalecer la institución democrática y la convicción que el sistema electoral requiere de una evolución legal, técnica y académica que garantice la voluntad soberana expresada en las urnas.

Después hubo un receso por el almuerzo, reanudaron las audiencias con las entrevistas al exdiputado Oved López y Kenneth Madrid.

Mientras que la séptima persona fue la exdiputada Fátima Mena se definió como una activista anticorrupción, defensora de los derechos humanos de las mujeres y trabajar en cualquier espacio de la sociedad civil.

Afirmó que quiere transformar el CNE para defender la democracia mediante sus valores, principios democráticos, convicción y el perfil adecuado técnico-jurídico en la capacidad de diálogo y consensos.

Mena garantizó que está lista para asumir el cargo consejera y que reúne el perfil para el trabajo.

El octavo postulante Santos Roberto Peña alertó que no puede permitirse que la democracia, el Estado de derecho y la forma de gobierno se interrumpan por cualquier situación exógena.

Consideró que tiene la voluntad, disposición y disponibilidad para contribuir en el desarrollo y bienestar democrático.

Entretanto, la novena persona en comparecer Rony Efraín Portillo exclamó que el motivo de su aspiración es para demostrar que vale la pena proteger la democracia.

La décima persona aspirante Carlos Humberto Romero indicó que si los funcionarios electorales son bien dirigidos, planificados y orientados, las elecciones generales serán exitosas.

No obstante, consideró que cuando hay un relevo de altos funcionarios en septiembre es perjudicial para el CNE ya que los nuevos tienen poco tiempo para empaparse del tema, criticando este reglamento en la Ley Electoral.

Aconsejó que antes de la convocatoria al proceso electoral debe estar listo la reglamentación, logística y procesos informáticos, no se puede improvisar ni planear sobre la marcha.

El undécimo postulante del día fue el exdiputado Yahvé Sabillón señaló que una de las grandes debilidades del proceso electoral es que las decisiones son por unanimidad.

En ese sentido, consideró que muchas decisiones que ponen en peligro la democracia del país pasa por la ausencia de un consejero, por lo tanto, propuso reformar la ley con las penalidades ante el abandono de un miembro del pleno.

Exigió la ciudadanización de las mesas electorales y que se integre de manera paulatina como la presencia de miembros de sociedad civil acreditados junto a activistas de partidos políticos.

Sabillón exhortó a considerar la segunda vuelta electoral para los futuros procesos.

La duodécima postulante fue Aixa Zelaya que señaló es un reto recuperar la confianza de la ciudadanía en el CNE y de la clase política, y que debe ser abordado por todos los sectores de los medios de comunicación, sociedad civil y demás sectores.

Defendió que el proceso electoral 2025 no fue un fracaso absoluto y que se debe destacar lo positivo con un compromiso de toda la sociedad.

Zelaya puntualizó que no hay un modelo perfecto en el sistema TREP, pero que se pierde la confianza en el momento que fue adjudicado, que en el 2025, sucedió cuatro meses antes de las elecciones generales.

Finalmente, el último postulante Marcos Palacios propuso la implementación de la segunda vuelta electoral, voto electrónico, aprobación de un presupuesto plurianual y credenciales con nombre.

Argumentó que con estas medidas se evita el tráfico de credenciales, legitimidad al ganador, ahorrarse el transporte de material electoral y no estar solicitando cada año al Congreso Nacional aprobación de un presupuesto.

Palacios señaló que la capacitación de los miembros de las mesas receptoras de votos debe ser con suficiente antelación con una previa aprobación del presupuesto. AG