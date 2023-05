Finaliza Título 42 y frontera no está abierta, hay nuevas medidas, anuncia EEUU

Tegucigalpa – Tras el fin de la normativa del Título 42, la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Dogu informó que los migrantes hondureños que ya están en el centro y norte de México tendrán acceso a la aplicación móvil CPB One para solicitar refugio en una frontera de Estados Unidos, de forma segura.

No obstante, se advierte que Estados Unidos endurece reglas de asilo para migrantes irregulares y las expulsiones de personas en los Estados Unidos sin documentos continuarán, expresó este jueves en comparecencia de prensa la embajadora de EEUU.

“La frontera no está abierta para personas sin documentos”, enfatizó; al tiempo que dijo que “nuestro objetivo es promover la prosperidad, la seguridad y la democracia de Honduras, para que los hondureños no tengan la necesidad de irse”.

Asimismo, Laura Dogu reiteró que la finalización del Título 42, que restringía el acceso de migrantes desde México a Estados Unidos por el COVID-19, no quiere decir que las fronteras están abiertas para que los hondureños decidan migrar a su país.

El mensaje fue claro “no intenten el viaje sin documentos, no confíen en los coyotes, la frontera de los Estados Unidos no está abierta y los cambios anunciados sobre el Título 42 no cambiarán esto», advirtió.

Dogu, insistió que los migrantes varados en frontera de México y los Estados Unidos podrán aplicar para pedir ingreso a EEUU como refugiados de forma segura y ordenada, tras el fin de la normativa del Título 42.

A través de la aplicación móvil CPB One, los migrantes «podrán programar una cita para presentarse ante las autoridades estadounidenses en un puerto de entrada en las fronteras y pedir ingreso como refugiados, eso permitirá un procesamiento de casos de refugiados de forma segura ordenada y humana», explicó la diplomática.

Programa de reunificación familiar

La embajadora Dogu se refirió a la apertura de nuevos permisos para la reunificación de familias hondureñas, pero mediante vías legales.

«Uno de los puntos más importantes para compartir con los hondureños es la ampliación del programa de reunificación familiar», pero aclaró que no significa que las personas pueden ir a la frontera y pedir el encuentro familiar.

Se debe seguir un proceso, en ese sentido, informó que el Departamento de Seguridad Nacional declaró que se crearán nuevos procesos y permisos para reunificar a familias de Honduras, Guatemala, El Salvador y Colombia.

Otras ventajas

La embajadora Dogu, dijo que Estados Unidos «hace muchísimas cosas para beneficiar al pueblo hondureño», como promover la prosperidad, la seguridad y la democracia, enfatizó.

Asimismo, recordó que el Gobierno de Estados Unidos continúa emitiendo visas de trabajo temporal a los hondureños, para que tengan la oportunidad de viajar legalmente.Finalmente, dijo que también el Gobierno tiene el objetivo de crear centros regionales para procesar solicitudes de migrantes para su ingreso legal a Estados Unidos, y las personas podrán obtener una entrevista con especialistas en migración y si reúnen los requisitos serán procesadas. LB